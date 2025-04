"Está cobrado y hay que emitirlo": 'La Revuelta' revela por fin la entrevista más ansiada por la audiencia

'La Revuelta' ha irrumpido con fuerza para revolucionar la televisión. TVE rivaliza directamente con 'El Hormiguero' de Antena 3, el claro dominador de la franja horaria después de muchos años, con el objetivo de conquistar el 'acces prime time'.

El programa de David Broncano se transmite de lunes a jueves a las 21:40 horas y tiene una duración de 70 minutos. En él participan rostros populares como Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, además de recibir cada noche a distintos invitados para ser entrevistados por el jiennense.

Al inicio del programa, Broncano le preguntó a Lalachus, colaboradora de 'La Revuelta': "¿Sabes, qué pasa con el programa de hoy?". Y esto se debe a que la entrevista de hoy es al cómico Juan Dávila, pero se grabó el 6 de noviembre.

Además, varios usuarios de redes pillaron al cómico entrando al Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid y una de las personas que asistió al teatro, le preguntó, bastante molesta, a Broncano, en febrero, por qué aún no se había emitido.

Al instante, el conductor del programa contestó: "Ah vale, pero porque no se ha emitido el programa aún, pero cuando se emita saldrás (...) ¿Cómo que no se va a emitir? Claro que sí. Está cobrado y hay que emitirlo. Se emitirá en algún momento". Y ese día ha llegado hoy, justo en Semana Santa, ya que el equipo de 'La Revuelta' se ha marchado de vacaciones.

Durante el programa, el presentador jiennense realizó un chiste sobre Iñigo Errejón y, en ese instante, aprovechó la oportunidad para explicar que la entrevista se iba a emitir otro día. A continuación, Broncano desveló a la audiencia que cuando se emita en antena: "Han podido pasar muchas cosas".

Asimismo, Broncano reconoció al cómico que "hoy se emite otro programa, y este se emitirá otro día, pero no sabemos cuando". Sin embargo, Dávila señaló que le habían llamado a última hora, ya que se les había caído, de nuevo, el invitado. No obstante, no revelaron la celebridad que les dio plantón.

En la entrevista, Dávila reconoció cuál fue su receta del éxito para convertirse en uno de los máximos referentes en el ámbito de la comedia: "Empecé a subir videos en TikTok, y los chicos empezaron a venir, y así hasta llegar a donde estoy".