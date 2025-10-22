¿Cuánto cobra un zapatero en España? Este es su sueldo en 2025

El oficio de zapatero es uno que cuenta con una tradición enorme no solo en España, sino en todo el mundo. Más todavía si consideramos que cada vez son menos aquellos que se especializan en esta disciplina. Dicho esto, ¿cuál es el sueldo de un zapatero actualmente?

Esto es lo que cobra un zapatero en España en 2025

De primeras, es importante realizar una importante distinción en la línea del zapatero profesional: aquellos que acaban de comenzar su trayectoria y los que acumulan ya varios años de experiencia, lógicamente contando estos últimos con sueldos más elevados.

Comenzando por los sueldos de los zapateros primerizos, plataformas como Tusalario apuntan que el sueldo promedio se mueve entre los 1.311 y los 1.745 euros brutos al mes. Esto implica que al año un zapatero recién iniciado aspira a un sueldo de entre 15.732 y 20.940 euros brutos.

Por otro lado, si saltamos a aquellos zapateros que cuentan con un mínimo de 5 años de experiencia, el dato lógicamente aumenta: el salario se mueve en el rango de 1.381 a 1.866 euros brutos mensuales, lo que 12 meses más tarde nos deja en un punto entre 16.572 y 22.392 euros brutos al año.

Resulta llamativo que en Indeed, se apunta un promedio de 38.897 euros brutos anuales para los zapateros. No obstante, este sueldo remite muy probablemente a oficios especializados, autónomos de éxito o trabajos muy particulares que conllevan una retribución mucho mayor.

También hay que considerar la mencionada posibilidad de trabajar como autónomo en la línea de ser zapatero, lo que implica que las posibilidades económicas cuentan con un techo mucho mayor... pero de igual manera con un suelo bastante más pronunciado.

Similarmente, aquellos que apuesten por trabajar en zonas como Madrid o Barcelona estarán más cerca de esos 38 mil euros apuntados por Indeed, mientras que los que se mantengan en zonas rurales o poco concurridas aspiran a los sueldos apuntados por Tusalario (15 a 22 mil).

¿Qué te parecen estas condiciones económicas para los zapateros? Si quieres apostar todo a ser zapatero, lanzarte a la aventura del autónomo puede ser lo más recomendable, pero siempre teniendo en cuenta los riesgos que ello implica.