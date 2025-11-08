¿Cuánto cobra un Wedding Planner en España? Este es su salario en 2025

Organizar una boda no es algo sencillo, y es por ello que hay especialistas conocidos como 'Wedding Planner' que se dedican enteramente a ello. Dicho esto, ¿cuánto cobra uno de estos profesionales por sus servicios organizando bodas?

Esto es lo que cobra un Wedding Planner por sus servicios

De primeras, hay que distinguir entre cuatro cargos distintos relativos a las funciones de un Wedding Planner, ya que dependiendo del nivel de implicación en la boda obviamente los honorarios del profesional serán completamente distintos.

Por ejemplo, si contratamos un Wedding Planner para que únicamente esté presente el día de la boda, ayudando a coordinar todo lo relativo al evento y los invitados, entonces hablamos de un pago de entre 700 y 1000 euros.

Si, por otro lado, el Wedding Planner es contratado también para que participe de forma parcial en la boda o que 'ayude con ciertos aspectos', ya hablamos de un nuevo rango salarial en el que el profesional pasa a cobrar entre 1000 y 2500 euros dependiendo de su implicación.

La boda es uno de los días más importantes para los novios. / ·

Yendo un paso más allá, si el Wedding Planner es contratado para que organice todos y cada uno de los detalles de la boda, es decir desde escoger diseño a proveedores, encargarse de la logística y demás, los honorarios se disparan hasta alcanzar el rango de los 2500 a 6000 euros.

En última instancia, están las bodas de lujo o que potencialmente puedan transcurrir en un destino especial. En estos escenarios de abundancia económica, un Wedding Planner puede acabar percibiendo un pago de entre 10 mil y 20 euros.

Considerando todo esto, el sueldo bruto anual de un Wedding Planner puede ir tan bajo como desde 5 mil euros brutos para los recién iniciados, como hasta 150 mil euros brutos para aquellos especialistas que trabajan en bodas de la máxima categoría.

¿Qué te parecen los sueldos de un Wedding Planner? Desde luego que se trata de una profesión en la que existe una gran diferencia entre el suelo y el techo económico, pero es un negocio que con paciencia puede acabar despegando.