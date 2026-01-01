Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MbappéBardghjiCanceloLaportaBarça - MónacoCannavaroPau GasolCamp NouArbitro derbiLaLiga FC FuturesAraujoFormula RashfordDjokovicMaldiniMarc CiriaEnrique CollarMercado de Fichajes hoyHaciendaCopa ÁfricaRally Dakar 2026
instagramlinkedin

SALARIOS

¿Cuánto cobra un visual merchandiser en España? Salario medio y funciones

Uno de los roles comerciales con más auge de los últimos años: hacemos un repaso a sus funciones y al sueldo medio de un visual merchandiser en España.

Prendas de ropa en una tienda

Prendas de ropa en una tienda

Álex Pareja

Álex Pareja

El visual merchandiser (que podríamos traducir como mercadólogo visual) es un profesional creativo especializado en la presentación visual de productos en tiendas físicas y escaparates, diseñando plantillas que maximizan ventas y atraen clientes mediante colores, iluminación y disposición estratégica de mercancía. ¿Cuál es su salario?

El sueldo medio de un visual merchandiser en España

El salario medio de un visual merchandiser en España se sitúa entre los 28.000 y los 33.000 euros brutos anuales, equivalente a unos 1.550 euros netos mensuales. Los principiantes pueden partir de los 18.000 euros, mientras que perfiles con experiencia o en grandes cadenas superan los 40.000 euros, especialmente en Madrid y Barcelona (superando los 50.000 euros).

Porque la ubicación geográfica marca claras diferencias: Madrid y Barcelona ofrecen sueldos un 20-30% superiores por mayor concentración de firmas premium, mientras que en regiones como Andalucía o Castilla-La Mancha las cifras se mantienen en sueldos medios de entre 22.000 y 28.000 euros.

Las funciones de un visual merchandiser

Las funciones de un visual merchandiser incluyen crear conceptos visuales y moodboards para tiendas y escaparates, coordinar montajes y desmontajes estacionales, analizar tendencias de consumo y datos de ventas para optimizar espacios, supervisar la aplicación de directrices corporativas de merchandising, realizar inventarios visuales y fotografía de producto...

Además, también suelen encargarse de enseñar al personal de la tienda el mantenimiento de displays, colaborar con equipos de marketing en campañas promocionales y evaluar el impacto de las disposiciones mediante métricas de conversión y tráfico peatonal.

Para poder ejercer como visual merchandiser en España se valora FP en comercio, diseño gráfico o escaparatismo, junto con experiencia práctica y dominio de herramientas como SketchUp o Photoshop. Creatividad, sentido estético y orientación comercial también son habilidades clave.

Noticias relacionadas y más

El visual merchandiser suele tener una demanda de trabajo estable en mercados de retail y moda, con oportunidades en cadenas tanto nacionales como internacionales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora: la DGT retira la homologación de cuatro balizas V16 a días de ser obligatorias
  2. Un joven escapa de Corea del Norte y cuenta cómo es la educación del país: 'No es la mejor situación
  3. Cristiano Ronaldo abre la puerta a un regreso al Bernabéu: 'Va a ser algo chulo
  4. Jessica Goicoechea se vuelve a ilusionar con su expareja
  5. Gonzalo Bernardos, economista: 'En 2026 no habrá ni rastro de burbuja hipotecaria ni inmobiliaria
  6. Precio del euríbor hoy, 29 de diciembre de 2025: la cuota da una pequeña alegría a los hipotecados
  7. Japón se cansa de los extranjeros mientras vive entre tecnología punta: 'No queremos ser como Europa
  8. La hamburguesería Deleito 'mima' a Keyne, el hermano de Lamine Yamal: 'Te mandamos 100 más si hace falta

¿Cuánto cobra un visual merchandiser en España? Salario medio y funciones

¿Cuánto cobra un visual merchandiser en España? Salario medio y funciones

Nuevo revés para las balizas V16: Pueden dar problemas a los marcapasos y los desfibriladores

Nuevo revés para las balizas V16: Pueden dar problemas a los marcapasos y los desfibriladores

"Estoy enamorado": Kiko Rivera muestra a su nueva pareja en redes sociales

"Estoy enamorado": Kiko Rivera muestra a su nueva pareja en redes sociales

Eduard Estivill, experto en medicina del sueño: "Este es el tiempo que tiene que durar la siesta para que sea reparadora"

Eduard Estivill, experto en medicina del sueño: "Este es el tiempo que tiene que durar la siesta para que sea reparadora"

Vale 10 euros y ya se vende por casi 300: la moneda de plata que arrasa entre coleccionistas

Vale 10 euros y ya se vende por casi 300: la moneda de plata que arrasa entre coleccionistas

Tatiana Schlossberg, nieta de John F Kennedy, fallece a los 35 años

Tatiana Schlossberg, nieta de John F Kennedy, fallece a los 35 años

Precio del euríbor hoy, 31 de diciembre de 2025: el año termina con una pequeña alegría para los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 31 de diciembre de 2025: el año termina con una pequeña alegría para los hipotecados

Gonzalo Bernardos, economista: "En 2026 no habrá ni rastro de burbuja hipotecaria ni inmobiliaria"

Gonzalo Bernardos, economista: "En 2026 no habrá ni rastro de burbuja hipotecaria ni inmobiliaria"