¿Cuánto cobra un visual merchandiser en España? Salario medio y funciones

El visual merchandiser (que podríamos traducir como mercadólogo visual) es un profesional creativo especializado en la presentación visual de productos en tiendas físicas y escaparates, diseñando plantillas que maximizan ventas y atraen clientes mediante colores, iluminación y disposición estratégica de mercancía. ¿Cuál es su salario?

El sueldo medio de un visual merchandiser en España

El salario medio de un visual merchandiser en España se sitúa entre los 28.000 y los 33.000 euros brutos anuales, equivalente a unos 1.550 euros netos mensuales. Los principiantes pueden partir de los 18.000 euros, mientras que perfiles con experiencia o en grandes cadenas superan los 40.000 euros, especialmente en Madrid y Barcelona (superando los 50.000 euros).

Porque la ubicación geográfica marca claras diferencias: Madrid y Barcelona ofrecen sueldos un 20-30% superiores por mayor concentración de firmas premium, mientras que en regiones como Andalucía o Castilla-La Mancha las cifras se mantienen en sueldos medios de entre 22.000 y 28.000 euros.

Las funciones de un visual merchandiser

Las funciones de un visual merchandiser incluyen crear conceptos visuales y moodboards para tiendas y escaparates, coordinar montajes y desmontajes estacionales, analizar tendencias de consumo y datos de ventas para optimizar espacios, supervisar la aplicación de directrices corporativas de merchandising, realizar inventarios visuales y fotografía de producto...

Además, también suelen encargarse de enseñar al personal de la tienda el mantenimiento de displays, colaborar con equipos de marketing en campañas promocionales y evaluar el impacto de las disposiciones mediante métricas de conversión y tráfico peatonal.

Para poder ejercer como visual merchandiser en España se valora FP en comercio, diseño gráfico o escaparatismo, junto con experiencia práctica y dominio de herramientas como SketchUp o Photoshop. Creatividad, sentido estético y orientación comercial también son habilidades clave.

El visual merchandiser suele tener una demanda de trabajo estable en mercados de retail y moda, con oportunidades en cadenas tanto nacionales como internacionales.