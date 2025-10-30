¿Cuánto cobra un utillero de primera división? Este es su sueldo en España en pleno 2025

El utillero es una pieza clave del staff técnico de un equipo de fútbol, pues es gracias a su labor que todos los equipamientos deportivos se encuentran disponibles dónde y cuándo deben estarlo. Dicho esto, ¿cuánto cobra un utillero en un equipo de primera división?

Así es el sueldo de un utillero en España en pleno 2025

En primer lugar, quiero destacar que plataformas como Indeed apuntan que el sueldo promedio de un utillero en España (no necesariamente de fútbol) se ubica en los 20.275 euros brutos al año. ¿Cómo se compara con el fútbol de primera división?

Según datos que se pueden extraer mediante espacios como Capology o informes de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), se estima que el salario promedio de un utillero en primera división se mueve entre los 30 mil y 70 euros brutos al año.

El salario suele dividirse así en unas 12 pagas que equivalen a tramos de 2.500 a 5.800 euros brutos al mes. Lógicamente, ya hay un contraste más que notable con la posición estándar de utillero a nivel nacional, pero también hay distinciones dentro de la propia primera división de fútbol.

Equipos pequeños o que entren dentro de un rango económico medio suelen ofrecer a sus utilleros salarios de entre 30 mil y 50 mil euros brutos al año. Pero en efecto, ese salario es mayor si nos vamos a clubes punteros de LaLiga.

Conjuntos del calibre del F.C. Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid pueden extender el límite de ese salario y ofrecer hasta 70 mil euros brutos anuales a sus utilleros, unas cifras que se alcanzan mediante bonos de varias naturalezas (como rendimiento del club o antigüedad).

Los salarios de los utilleros se han mantenido así bastante estables durante estos últimos 3-4 años de fútbol profesional, y no parece que haya previsión de que se tenga que producir un importante cambio en las consideraciones económicas de estos.

¿Qué te parece así el salario de los utilleros de la primera división de fútbol profesional en España? ¿Consideras que es un sueldo justo dado todo lo que genera el deporte en España o esperabas unas cifras mayores?