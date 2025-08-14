¿Cuánto cobra un traductor en España en 2025? Este es su salario

La traducción es una de las profesiones más importantes en el mundo del entretenimiento y la enseñanza, ofreciendo una vía de acceso a una serie de contenidos que de lo contrario serían imposibles de afrontar para muchos. Dicho esto, ¿cuánto cobra exactamente un traductor por su labor?

La realidad es que el salario de un traductor es muy diverso, y depende de muchos factores distintos, lo que hace que la situación económica pueda variar enormemente entre un profesional y otro de la misma rama.

Todo sobre el sueldo de un traductor en España

Podemos comenzar, por ejemplo, por los traductores que trabajan por contrato. En este caso es posible encontrar hasta 5 niveles de salario distintos, comenzando por unos 750 euros netos al mes que son cuanto cobran aquellos traductores sin experiencia.

En el siguiente rango tenemos los traductores de experiencia media, con 4 a 9 años en la profesión y salarios de unos 1.190 euros netos al mes, seguidos por los de 10 a 20 años de experiencia, con sueldo de 1.610 euros netos al mes aproximadamente.

En última instancia tenemos los escalones de veteranos con más de 20 años de experiencia (1.780 euros netos al mes) y, en última instancia, los especializados en campos jurídicos, técnicos y más, que pueden alcanzar los 1.500/2.000 euros netos al mes.

Pero esto cambia notablemente si revisamos los traductores autónomos, que suelen cobrar por palabra traducida. Es decir, por lo general un traductor autónomo cobra entre 0,05 euros y 0,12 euros por palabra, con máximos de 0,20 euros por palabra.

Esto, naturalmente, genera que existan grandes extremos en cuanto a los salarios de los traductores, con algunos profesionales apenas alcanzando los 15 mil euros netos al año pero otros llegando incluso a los 100.000 euros netos anuales.

Sabiendo todo esto, ¿qué te parece la profesión de traductor a nivel económico? ¿Te atrae o ves que se trata de un escenario quizá demasiado complicado de gestionar a largo plazo?