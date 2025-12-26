¿Cuánto cobra un trabajador de Primark en 2025? Sueldo medio y complementos

Primark es una de las cadenas de tienda más populares del grupo Inditex; un fenómeno que no solo se da desde la parte de la clientela, sino de aquellas personas que están buscando empleo.

De hecho, podría decirse que Primark se ha convertido en uno de los lugares que más ofertas de trabajo lanzan cada poco tiempo debido al gran volumen de trabajo que se afronta en la compañía.

Pero... ¿cuánto cobra un trabajador de Primark exactamente? Según el convenio establecido en el BOE, el primer factor tiene que ver con el grupo al que pertenezcas. O, dicho de otra manera, el puesto que ostentes.

En este mismo sentido, el rango de sueldos comienza con los 16.620 euros anuales (9,39 euros la hora) que cobran en el grupo del personal base y, desde ahí, las cifras van subiendo.

Con respecto al resto de grupos, los números quedarían de la siguiente manera: 19.187 euros anuales para profesionales, 21.620 euros para coordinación y 24.322 euros para el grupo de mandos.

Además, hay que aclarar que todos los trabajadores cuentan con diferentes complementos; siendo el de antigüedad uno de los más importantes y llegando a cobrar 255,79 euros en el primer cuatrienio y 192,32 a partir del cuarto.

Por otro lado y como suele ser habitual en este tipo de puestos, los trabajadores de Primark también cuentan con pagas extraordinarias prorrateadas en doce mensualidades, por no hablar de que el pago por hora aumenta un 25% en caso de festivos y turnos nocturnos.

En este mismo sentido, Primark es una de las empresas que mejores condiciones de pago establece para sus empleados; algo que se ofrece como compensación a la gran carga de trabajo con la que se vive en este tipo de puestos.