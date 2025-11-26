¿Cuánto cobra un trabajador de un kebab en 2025? Este es su sueldo

¿Quién no ha ido a o se ha comido un kebab en estos últimos años? Estos restaurantes se han convertido en referencias absolutas de la comida rápida, pero de lo que poco se conoce es de cuánto cobran sus empleados.

Por lo general, el sueldo de un trabajador de un restaurante Kebab no suele ser demasiado alto. Según estimaciones, el sueldo promedio de uno de los empleados es de entre 1.100 y 1.250 euros brutos al mes, contando habitualmente con 14 pagas.

Si, por otro lado, uno se encuentra con que el establecimiento en cuestión realiza las pagas en 12 meses, que también puede ocurrir, entonces el sueldo suele moverse entre los 1.280 y los 1.450 euros brutos.

En última instancia, esto implica que el sueldo en neto es habitualmente de 1.050 a 1.150 euros al mes. Esta cifra definitiva depende de otros factores como el IRPF, el tipo de contrato, la antigüedad del trabajador y demás elementos que pueden acabar alterando los números.

Dicho esto, normalmente los sueldos más elevados son los que se mueven entre 1.150 y 1.200 euros netos. De forma general, estos salarios suelen ubicarse en los Kebabs que se encuentran en Madrid y Barcelona o alrededores.

Desafortunadamente, también hay constancia de que algunos locales de Kebab que ofrecen a sus trabajadores condiciones poco favorables. Es así que se llegan a registrar sueldos de entre 900 y 1.000 euros netos al mes, con una frecuencia mayor de lo que se piensa.

Pese a lo negativo, 'tranquiliza' saber que los trabajadores de Kebab también reciben pagas extras por casos excepcionales como los turnos de noche o el hecho de trabajar en días festivos. Aunque esto no dispara el sueldo, permite realizar una ganancia mayor.

¿Qué te parecen las condiciones económicas de los trabajadores de los Kebabs? ¿Crees que cobran lo suficiente por el trabajo realizado o pensabas que contarían con un sueldo mayor?