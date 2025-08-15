¿Cuánto cobra un trabajador de Burger King en España en 2025? Puestos y salarios

Es una de las cadenas de comida rápida más conocidas de España, con presencia desde hace décadas. ¿Cuál es el sueldo de los trabajadores de Burger King en España en 2025? Hacemos un repaso a los puestos más habituales y sus salarios medios.

Salarios medios en Burger King en 2025

Aunque todos ellos dependen de varios factores que luego comentaremos, el salario medio de un empleado o cajero a jornada completa en Burger King en España, durante 2025, es de unos 1.100-1.200 euros mensuales netos divididos en 14 pagas.

Los empleados de Burger King que cuentan con más experiencia pueden llegar a alcanzar un aumento salarial, pero la media sigue siendo bastante parecida a la de los recién llegados. La cosa cambia un poco con los encargados, que sí aumentan su sueldo medio hasta los 1.300 euros netos mensuales.

Los gerentes de los establecimientos de Burger King tienen un sueldo medio de 1.500 euros netos mensuales, también divididos en 14 pagas. Todos estos sueldos pueden variar dependiendo de varios factores, incluyendo experiencia, tipo de establecimiento y localización.

Otro puesto que cada vez tiene más auge es el de repartidor, muy presentes en Burger King. El salario medio en 2025 de un repartidor de esta cadena de establecimientos es de alrededor 1.100 euros netos mensuales por una jornada completa.

¿Y en otras cadenas similares?

Si comparamos estos salarios medios de Burger King con otras cadenas similares en España comprobamos que no hay mucha variación. Por ejemplo, en McDonald's, rival más directo e histórico, los sueldos son prácticamente idénticos en todos los escalones comentados.

Esto también es aplicable a otras cadenas de comida rápida como pueden ser KFC o Rodilla, donde los sueldos medios en España durante 2025 son muy similares, igualando el SMI en los puestos base.