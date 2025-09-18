Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
SUELDO

¿Cuánto cobra un tenista profesional? Este es su sueldo en 2025

El salario de un tenista es uno que varía mucho dependiendo de sus éxitos profesionales

Cristian Miguel Villa

Los deportistas profesionales representan una élite física que puede llegar a embolsarse mucho dinero dependiendo de sus logros. Y eso es cierto más que nunca a la hora de lidiar con los mejores tenistas del mundo.

El sueldo de un tenista profesional, altamente variable

El sueldo de un tenista profesional es genuinamente complicado de medir, y es que aunque los mejores de su condición ganan millones, otros con resultados más modestos generan ingresos bastante más limitados.

Por ejemplo, aquellos que logran participar en un Grand Slam tipo Roland Garros o Wimbledon, se embolsan entre 60 y 75 mil euros solo por llegar a primera ronda, mientras que si ganan el torneo obtienen un premio en metálico que supera los 2 millones de euros.

Hay que considerar, además, que los mejores tenistas del mundo logran firmar acuerdos de patrocinio que se valoran en millones de euros. Considerando todo esto, es fácil que un top 10 del mundo pueda ingresar entre 10 y 30 millones de euros anuales.

Pero, ¿qué ocurre con los tenistas que no suelen tener grandes roles en torneos importantes? Solamente con mirar fuera del top 100 del mundo, ya nos encontramos con que ganarse la vida mediante el tenis profesional empieza a ser más complicado.

Por lo general, los tenistas que se mueven fuera del top 100, especialmente aquellos que se ubican entre el top 200 y 400, suelen ingresar alrededor de entre 20 mil y 100 mil euros anuales, lo cual puede no parecer una mala cifra... hasta que se consideran los gastos.

Hay que tener en cuenta que el tenista es el que se encarga de su desplazamiento, de pagar a todos aquellos que formen parte de su equipo técnico, lo que implica que el sueldo final se acaba viendo reducido considerablemente cuando se suman todos los factores.

En última instancia, la realidad es que aquellos que se ubican en torno al top 50 del mundo viven genuinamente bien como tenistas profesionales, pero a medida que empezamos a bajar la cosa cambia mucho. ¿Consideras que debería haber una mayor igualdad o lo ves bien?

