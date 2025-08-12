Suscripción

¿Cuánto cobra un teleoperador en España en 2025? Salario medio y comparativa

Repasamos cuál es el salario medio anual de un teleoperador en España en 2025 y lo comparamos con otros países.

Archivo - Una teleoperadora durante su jornada laboral

Archivo - Una teleoperadora durante su jornada laboral / ROBERT NICHOLAS - Archivo

Álex Pareja

Es uno de los puestos de trabajo más solicitados por algunas grandes y medianas empresas, y uno de los más numerosos. Pero, en pleno 2025, ¿cuál es el sueldo medio de un teleoperador en España? Hacemos la estimación para conocer el salario y qué factores pueden variarlo.

El sueldo medio de un teleoperador en España

En la actualidad, el salario medio anual de un teleoperador en España es de aproximadamente 19.000 euros brutos. Esto equivale a algo más de 1.000 euros netos al mes. Pero el rango salarial puede variar dependiendo de múltiples factores que vamos a repasar a continuación.

El rango del sueldo de un teleoperador se encuentra entre los 15.000 euros brutos y los 26.000 euros brutos, aproximadamente. Esta enorme variación se debe a factores como la experiencia, la especialización, el tipo de sector y la empresa, por eso encontramos un rango tan amplio.

Según las tablas salariales actualizadas por los convenios concretas, para una jornada completa de unas 39 horas semanales, el salario anual base es de aproximadamente 16.500 euros brutos (unos 1.350 euros mensuales incluyendo las pagas extra).

Las bonificaciones también pueden ampliar el salario, y también pueden depender de factores como el número de horas trabajadas, la antigüedad, el tipo de empresa e incluso la región, pues no se paga lo mismo en algunas localizaciones de España que en otras.

Si comparamos el sueldo anual de un teleoperador en España con el de otros países, encontramos algo que suele ser habitual en la mayoría de empleos: sueldos inferiores a la media que encontramos en países europeos como Alemania, Francia o países nórdicos.

Este es el salario medio anual que puedes esperar para un teleoperador en España en el año 2025. Suelen ser puestos que no requieren un tipo de estudios o especialización concreta, aunque se valoran ciertas aptitudes y estudios dependiendo del campo.

