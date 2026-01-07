¿Cuánto cobra un técnico de sonido en 2026? Salario medio y complementos

Si amas el mundo de la música, una de las salidas laborales más factibles y que se suelen tener más en cuenta en todo momento tiene que ver con la de técnico de sonido. Pero, ¿cuánto se cobra en este oficio exactamente?

Hay que tener en cuenta que estamos ante una profesión con salarios medios bastante dispares en función de las circunstancias en las que la persona desempeñe su trabajo, comenzando por si lo hace siendo empleado por cuenta propia o ajena.

En el primer caso, el precio que el técnico de sonido cobrará por hora dependerá de la experiencia que tenga y su trayectoria profesional. Pero, siguiendo cifras medias, de esta manera se suele cobrar entre 15€ y 30€ la hora.

Por otro lado y poniéndonos en la situación de que el técnico de sonido sea trabajador por cuenta ajena, los salaros anuales suelen oscilar entre los 15.000 euros y los 30.000 euros en total.

Esta última cifra dependerá de varios factores: desde el puesto que ostente el técnico en la jerarquía del equipo de sonido hasta las condiciones que tengan que ver con el horario de su jornada laboral.

Teniendo que ver con esto último, el salario del técnico de sonido también está sujeto a complementos como, por ejemplo, aquellos que se reciben si la persona realiza su trabajo con nocturnidad o en días festivos.

Además de esto, también se deberán tener en cuenta las horas extra, pero solo si el trabajador se encuentra sujeto a un contrato laboral y en este quedan reconocidas como tal.

Por tanto, podríamos decir que la profesión de técnico de sonido no es una de las mejor pagadas, pero tampoco de las peores: se encuentra en un lugar promedio en cuanto a la cantidad que sus profesionales perciben en términos de salario anual y complementos.