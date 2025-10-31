¿Cuánto cobra un técnico en impresión 3D en España?

El técnico en impresión 3D es un profesional que se está convirtiendo en imprescindible en algunos sectores: encargado de diseñar, operar y mantener impresoras 3D para la creación de piezas en sectores como la industria, la salud, la automoción y la arquitectura.

¿Cuál es el salario medio de un técnico en impresión 3D en España? Hacemos un repaso a su sueldo, teniendo en consideración que se trata de una especialidad en auge y con mucha perspectiva a mejorar en el futuro.

Salario medio de un técnico en impresión 3D en España

El salario de un técnico en impresión 3D en España varía según la experiencia, la formación y el sector, con una media que se sitúa entre 30.000 y 50.000 euros brutos anuales. En sectores donde su figura es menos importante, obviamente, el salario es mucho menor.

Los técnicos en impresión 3D con mayor especialización o en puestos de responsabilidad pueden superar los 60.000 euros brutos al año, especialmente si trabajan en empresas tecnológicas o industriales punteras.

La formación continua es fundamental, dado que es un sector en constante evolución tecnológica. Dominar software de modelado 3D como SolidWorks, Fusion 360 o ZBrush, y conocer técnicas de fabricación y optimización, incrementa la empleabilidad y el salario.

El entorno de trabajo y la región también influyen en la remuneración, ya que en grandes ciudades o en sectores industriales avanzados se ofrecen las mejores condiciones salariales.

En otros países como Alemania, Estados Unidos o Reino Unido, los salarios de técnicos en impresión 3D suelen ser superiores, lo que suele ser habitual en este tipo de empleos si comparamos los sueldos con los de España.

Para ejercer esta profesión, además de formación técnica específica, es recomendable contar con conocimientos en diseño asistido por ordenador, manejo de impresoras y materiales...