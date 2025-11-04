¿Cuánto cobra un técnico en energías renovables en España? Salario medio y modalidades

El técnico en energías renovables es una pieza clave en la transición hacia fuentes de energía más sostenibles, encargándose de la instalación, mantenimiento y supervisión de sistemas solares, eólicos y otras tecnologías limpias.

Esta profesión gana cada vez más protagonismo en España debido al fuerte crecimiento del sector y la apuesta por reducir el impacto ambiental por una gran parte de las grandes empresas del país.

Salario medio de un técnico en energías renovables en España

El salario medio de un técnico en energías renovables oscila entre los 25.000 y los 40.000 euros brutos anuales, dependiendo de la experiencia, la especialización y la región donde trabaje.

Los perfiles más experimentados, especialmente aquellos con conocimientos técnicos avanzados y certificaciones específicas, pueden superar los 40.000 euros. En ciudades con mayor desarrollo industrial y tecnológico, como Madrid o Barcelona, es habitual encontrar los sueldos en los rangos más altos.

La modalidad de empleo, por cuenta ajena o autónomo, también influye en la remuneración, así como la capacidad del técnico para manejar proyectos complejos o trabajar con tecnologías específicas. En algunas zonas con fuerte implantación de energías renovables, los salarios pueden ser más competitivos dada la demanda del mercado.

En comparación con otros países europeos, España mantiene salarios competitivos pero inferiores a mercados como Alemania o Países Bajos, donde el desarrollo tecnológico y las inversiones en renovables son mayores.

Para desempeñar esta profesión, la formación más común y accesible es el Ciclo Formativo de Grado Superior en Energías Renovables, aunque también existen otras titulaciones relacionadas con electricidad, electrónica y mantenimiento industrial que son válidas.

La formación complementaria en seguridad eléctrica, prevención de riesgos y certificaciones específicas del sector suele aumentar las oportunidades de empleo en este campo.