Cuánto cobra Sundar Pichai, máximo responsables de Google, en 2026: se mantiene su altísimo salario

Alphabet ha decidido mantener en 2026 el sueldo base de Sundar Pichai en unos 2 millones de dólares anuales, la misma cifra que viene percibiendo desde hace años como CEO del gigante tecnológico, con Google como uno de sus grandes baluartes.

Sin embargo, esa cantidad en el salario de Sundar Pichai es solo una pequeña parte de lo que realmente puede llegar a ganar, ya que su retribución depende sobre todo de los paquetes de acciones que le concede periódicamente la compañía.

El salario total de Sundar Pichai en Google en 2026

Según la última documentación remitida a los reguladores estadounidenses, Alphabet sigue aplicando un ciclo trienal de grandes adjudicaciones para su CEO y ha aprobado un nuevo paquete para Sundar Pichai que replica las magnitudes del otorgado en 2022.

El plan incluye dos bloques de “performance stock units” (PSU), con un valor objetivo de 63 millones de dólares cada uno, cuya concesión final dependerá de cómo evolucione la rentabilidad total para el accionista de Alphabet frente a las compañías del S&P 100 en periodos de dos y tres años.

Sundar Pichai en una de sus ponencias en Google / Google

Si la empresa cumple los objetivos marcados, Pichai podría recibir entre el 0% y el 200% de esas acciones, lo que dispara su remuneración potencial, a lo que hay que sumar ese sueldo fijo de aproximadamente 2 millones de dólares. Ahí es nada.

A estas acciones se suma un paquete adicional de 84 millones de dólares en acciones restringidas (GSU), que se irán consolidando a lo largo de tres años siempre que el directivo permanezca al frente de la empresa.

En conjunto, distintos análisis calculan que el potencial total de compensación del CEO de Google para el nuevo ciclo de tres años roza los 700 millones de dólares, lo que lo mantiene entre los ejecutivos mejor pagados del mundo.

Esta estructura, en la que la parte variable pesa mucho más que el salario fijo, busca alinear directamente los incentivos de Pichai con la evolución bursátil de Alphabet y la creación de valor para sus accionistas en plena carrera por el liderazgo en inteligencia artificial.