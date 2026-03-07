SALARIOS
Cuánto cobra Sundar Pichai, máximo responsables de Google, en 2026: se mantiene su altísimo salario
Sundar Pichai, CEO de Alphabet y máximo responsable de Google, mantiene su alto salario en 2026.
Alphabet ha decidido mantener en 2026 el sueldo base de Sundar Pichai en unos 2 millones de dólares anuales, la misma cifra que viene percibiendo desde hace años como CEO del gigante tecnológico, con Google como uno de sus grandes baluartes.
Sin embargo, esa cantidad en el salario de Sundar Pichai es solo una pequeña parte de lo que realmente puede llegar a ganar, ya que su retribución depende sobre todo de los paquetes de acciones que le concede periódicamente la compañía.
El salario total de Sundar Pichai en Google en 2026
Según la última documentación remitida a los reguladores estadounidenses, Alphabet sigue aplicando un ciclo trienal de grandes adjudicaciones para su CEO y ha aprobado un nuevo paquete para Sundar Pichai que replica las magnitudes del otorgado en 2022.
El plan incluye dos bloques de “performance stock units” (PSU), con un valor objetivo de 63 millones de dólares cada uno, cuya concesión final dependerá de cómo evolucione la rentabilidad total para el accionista de Alphabet frente a las compañías del S&P 100 en periodos de dos y tres años.
Si la empresa cumple los objetivos marcados, Pichai podría recibir entre el 0% y el 200% de esas acciones, lo que dispara su remuneración potencial, a lo que hay que sumar ese sueldo fijo de aproximadamente 2 millones de dólares. Ahí es nada.
A estas acciones se suma un paquete adicional de 84 millones de dólares en acciones restringidas (GSU), que se irán consolidando a lo largo de tres años siempre que el directivo permanezca al frente de la empresa.
En conjunto, distintos análisis calculan que el potencial total de compensación del CEO de Google para el nuevo ciclo de tres años roza los 700 millones de dólares, lo que lo mantiene entre los ejecutivos mejor pagados del mundo.
Esta estructura, en la que la parte variable pesa mucho más que el salario fijo, busca alinear directamente los incentivos de Pichai con la evolución bursátil de Alphabet y la creación de valor para sus accionistas en plena carrera por el liderazgo en inteligencia artificial.
- Martin Braithwaite, exdelantero del Barça, sorprende con su nuevo proyecto millonario: 'Pensé en cada detalle
- Precio del euríbor hoy, 5 de marzo de 2026: la cuota sigue subiendo y preocupa a los hipotecados
- Andrés Millán, abogado: 'Puedes pasar de pagar un 34% a solo un 1% o menos en la Renta
- La reacción de un japonés a la amenaza de Trump a España que está dando la vuelta al mundo
- Precio de la luz para hoy, mañana 6 de marzo: las horas más baratas y más caras
- Sale a la luz el patrimonio de Cristiano Ronaldo: negocios, inversiones y su 25% en la UD Almería
- Precio del euríbor hoy, 6 de marzo de 2026: la cuota se dispara a máximos y preocupa a los hipotecados
- Precio de la gasolina y diésel hoy, 6 de marzo: estas son las gasolineras más baratas en España