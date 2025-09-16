¿Cuánto cobra un sociólogo en España en 2025? Salario medio y variaciones

Su participación es clave en empresas e instituciones, tanto públicas como privadas, facilitando un cambio social positivo y ayudando en múltiples aspectos. ¿Esto se ve reflejado en su sueldo? Repasemos el salario medio de un sociólogo en España en 2025.

El sueldo medio de un sociólogo en España

En 2025, el salario medio de un sociólogo en España se sitúa alrededor de los 27.000 euros brutos anuales, lo que equivale a unos 1.450 euros netos mensuales, aunque existen varios factores a tener en cuenta que pueden provocar variaciones, algunas bastante grandes.

Para empezar, los sociólogos recién titulados suelen empezar con sueldos alrededor de los 20.000 euros brutos, y es con el paso de los años y la experiencia (más de 10 años, en algunos casos), donde se pueden llegar a alcanzar sueldos que pueden llegar a alcanzar los 40.000 euros.

¿Por qué estas variaciones? Porque depende de si el sociólogo trabaja en una ciudad u otra, ya que Madrid y Barcelona son los lugares donde más se cobra, además de si el trabajo se realiza por cuenta ajena o propia, y si se realizan en instituciones públicas o privadas.

A este respecto, en trabajos como sociólogo por cuenta ajena, los salarios oscilan entre los 22.000 euros y los 25.000 euros brutos, pero algunos puestos en ciertas instituciones, investigación o consultarías privadas pueden superar ampliamente los 30.000 euros, sobre todo si se trata de perfiles con mucha experiencia.

La brecha salarial persiste

Por desgracia, las mujeres sociólogas ganan de media un 78% del salario de los hombres. En el sector público y en investigación suele ser habitual que todavía persistan los sueldos diferentes, mientras que en las empresas privadas (sobre todo en consultorías y estudios de mercado) los sueldos son más equitativos.

Para poder ejercer como sociólogo en España es necesario estudiar el Grado de Sociología.