¿Cuánto cobra un sales manager en España? Salario medio y funciones

El sales manager es un profesional estratégico encargado de liderar equipos comerciales, definir planes de ventas y maximizar ingresos en empresas de diversos sectores, impulsando el crecimiento mediante análisis de mercado y gestión de clientes clave. Este es su sueldo medio en España y cómo puede variar.

El sueldo medio de un sales manager en España

El salario medio de un sales manager en España en 2025 oscila entre los 45.000 y los 68.000 euros brutos anuales, con una media de unos 56.000 euros que incluye variable por objetivos. Los perfiles junior (o de perfil medio) parten de unos 30.000 o 40.000 euros anuales, mientras que los perfiles seniors de grandes empresas pueden superar los 80.000 euros anuales con incentivos.

La experiencia como sales manager, el sector (que puede ir desde el farmacéutico hasta el tecnológico) y las habilidades en CRM influyen en el sueldo final, además de la localización del trabajo. Por norma general, en Madrid y Barcelona suelen ofrecerse sueldos más altos.

Las funciones de un sales manager

Las funciones principales de un sales manager incluyen elaborar estrategias comerciales, coordinar equipos de ventas, analizar KPIs y competencia, fidelizar clientes, negociar contratos y elaborar informes de rendimiento para optimizar diversos canales de distribución.

Para poder ejercer como sales manager se valora grado universitario en ADE, Marketing o Comercio, junto con experiencia previa en ventas (unos cuantos años, mínimo), capacidad de liderazgo, negociación y herramientas como CRM/Salesforce. Habilidades analíticas y orientación a resultados también resultan esenciales.

¿Cómo va su demanda en España? El sales manager suele ser muy buscado en ventas B2B, retail y tech, con mucha proyección y con posibilidad de ascensos en otros perfiles altos de la empresa. Suele ser una figura muy importante que resulta fundamental en ciertas empresas.