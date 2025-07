¿Cuánto cobra un repartidor de Just Eat en España en 2025? Este es su sueldo

Ser repartidor es una profesión bastante común actualmente, en particular debido a la gran cantidad de nuevas compañías especializadas en este servicio que han surgido en los últimos años. Dicho esto, ¿cuánto cobra un repartidor de Just Eat?

En lo relativo a Just Eat en España en pleno 2025, hay que tener en cuenta sobre todo dos consideraciones que cambian mucho el salario esperado: si uno se va a hacer repartidor en calidad de autónomo o como contratado.

Como repartidor en Just Eat tendrás un salario fijo mensual. Lo mejor de todo es que no te tienes que preocupar si no entran pedidos, ya que siempre que te encuentres trabajando vas a cobrar tu sueldo.

Es por eso que, los repartidores asalariados suelen tener un salario fijo por hora, mientras que los autónomos reciben una comisión por cada entrega realizada. Es decir, los autónomos oscilan entre 8,5 € y 17 € por hora, según jornada y ubicación, es decir, en un turno de 20 horas semanales se estima un ingreso bruto mensual de alrededor de 680 €; en 12 h/semana, unos 408 €.

Mientras que los repartidores asalariados, el salario para jornada completa es de 1.362 € netos/mes. El salario base es cerca de 8,5 € brutos/hora, más vacaciones, cotización y extras, además existen complementos por antigüedad y kilometraje; también hay contratos a jornada parcial (12‑20 h/semana).

¿Qué opción es mejor?

¿Valoras la estabilidad y derechos laborales? Elige contrato: salario fijo, seguridad social, vacaciones. ¿Buscas más control y posibles picos de ingresos? Ser autónomo te da libertad, pero con responsabilidad económica.

En última instancia hay que considerar también la existencia de la 'Ley Rider', que busca activamente ofrecer mejores condiciones laborales a repartidores (en especial por contrato). Quién sabe, quizá en un futuro los repartidores podrán optar a sueldos todavía mayores.