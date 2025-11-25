¿Cuánto cobra un redactor de RTVE en 2025? Salario medio y complementos

Una de las opciones más barajadas de los alumnos recién graduados en el grado de Periodismo tiene que ver con acceder a un puesto de trabajo fijo, para lo que han de participar en un proceso de oposición.

En este caso en concreto y uniendo ambos conceptos, uno de los puestos de trabajo que se ofrecen para dicho perfil tiene que ver con el de redactor de contenidos en RTVE. Pero, ¿cuánto se cobra exactamente?

Lo cierto es que los salarios de aquellos que ocupan un puesto dentro de la cadena de televisión y de radio oscilan en función del cargo que se ostente, pero el sueldo general suele estar en torno a los 40.000 euros anuales.

En este mismo sentido, hablamos de que el salario medio de un redactor de RTVE se acercaría a los 1.800 euros percibidos de forma mensual, aunque sería algo menor para aquellos recién nombrados que optasen a un puesto junior.

Por otro lado y siendo un puesto ofrecido a través del estado, los redactores de RTVE pueden optar a distintos complementos que se establecen en función de una serie de derechos laborales incluidos dentro de su convenio.

En este sentido, los redactores de RTVE recibirán una cantidad extra de salario en función de si han trabajado horas extra, han llevado a cabo su trabajo con nocturnidad ante circunstancias especiales o trabajar en días festivos.

Además, se estipula que los trabajadores de RTVE recibirán pagas extra en los meses de junio y septiembre en muchos casos, por lo que el sueldo anual se vería incrementado en función de las mismas.

Estas son las razones por las que mucha gente se plantea la posibilidad de opositar con tal de acceder a uno de los puestos que ofrece RTVE a cambio de una seguridad que es imposible ofrecer en otro tipo de empresas.