Es noticia
¿Cuánto cobra un profesor de secundaria en España en 2026? Salario medio y complementos autonómicos

Este es el sueldo medio de un profesor de secundaria en España en el año 2026, teniendo en cuenta complementos y otros factores.

Profesor de secundaria

Álex Pareja

Álex Pareja

El salario medio de un profesor de secundaria en España en 2026 ronda los 2.400 euros brutos mensuales en 14 pagas para un docente con experiencia media, según los datos sindicales actualizados de UGT y CCOO. Aunque hay que tener varios factores en consideración que pueden variarlo.

Sueldo medio de un profesor de secundaria en España

Al inicio de carrera, un funcionario del grupo A1 (al que pertenecen los profesores de secundaria) parte de unos 2.100 euros brutos (sueldo base de 1.326 euros más complemento de destino de 700 euros y específico de 450-600 euros, variable por comunidad), pudiendo llegar a 3.500 euros o más con trienios, sexenios y complementos máximos.

A nivel internacional, España se sitúa en la media-alta de la OCDE, por debajo de Luxemburgo, Suiza o Alemania, pero por encima de Francia, Portugal o Italia. Estas diferencias responden a mayor inversión en educación en esos países (España destina el 4,3% del PIB), ratios alumno-profesor más bajos y economías más potentes.

Los complementos autonómicos marcan la mayor variación en el salario de un profesor de secundaria: País Vasco o Navarra pagan entre 7.000 y 10.000 euros más anuales que Murcia o Extremadura. La antigüedad suma trienios (50-70 euros/mes cada tres años) y sexenios por formación (100-150 euros), elevando el sueldo tras 15-20 años por encima de 50.000 euros brutos anuales.

Hay otros cargos como jefaturas, tutorías, horas extras o pluses por zonas rurales, por ejemplo, que lo incrementan, mientras que algunos destinos, interinidades sin antigüedad o algunos centros privados lo reducen.

Profesor dando clase en aula

Profesor dando clase en aula / Archivo

Los profesores de secundaria imparten clases en una o dos materias especializadas, diseñando unidades didácticas bajo la LOMLOE y adaptándolas al grupo. Evalúan competencias mediante exámenes, trabajos y boletines, tutorizan grupos de 25-30 alumnos con reuniones familiares, y coordinan en claustros diferentes proyectos.

Los profesores de secundaria dedican unas 15 horas semanales a coordinación no lectiva y actividades extraescolares, que tienen remuneración voluntaria y que también pueden ampliar su salario, aunque no lo hemos incluido en los datos anteriores.

Noticias relacionadas y más

Para poder ejercer como profesor de secundaria se necesita un grado en la especialidad concreta, más otros estudios que puedan ser valorados en los centros privados. Para poder ejercer como profesor en la enseñanza pública, hay que superar las oposiciones autonómicas pertinentes.

