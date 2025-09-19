¿Cuánto cobra un productor musical en España en 2025? Funciones y tipologías

Se encargan del diseño artístico y sonoro de un determinado proyecto, de la dirección y supervisión de grabación de música, doblajes o arreglos, edita, mezcla y masteriza... ¿cuál es el salario medio de un productor musical en España en 2025? Hay multitud de cargos y variables a tener en cuenta.

El sueldo medio de un productor musical

Es difícl establecer una horquilla, pero el salario medio de un productor musical en España puede ir de los 20.000 a superar los 50.00 euros brutos al año, encontrando una media que puede situarse en los 38.000 euros anuales según la experiencia, el perfil y los proyectos. Pero hay muchos condicionantes.

Por ejemplo, hay multitud de productores musicales en España que actúan de forma autónoma, y que suelen trabajar y facturar por proyectos o por horas, así que es complicado establecer un sueldo medio general. Además, hay que tener en cuenta otros factores como derechos de autor, que aportan un extra.

También depende de la empresa y de la tipología del trabajo. Por ejemplo, encontramos productores musicales que trabajan en discográficas, pero también en otras industrias como la del cine, la publicidad, los directos... por lo que el salario vuelve a ser muy variable dependiendo de las funciones y encargos.

Obviamente, también encontramos perfiles de productores musicales famosos, que trabajan para grandes proyectos y artistas internaciones, generalmente con sellos y empresas muy grandes. En estos casos los salarios se disparan y su facturación puede llegar a ser de cientos de miles o incluso millones de euros anuales.

Pero, para el común de los mortales, el trabajo como productor musical o sonoro es muy habitual para coordinar músicos y técnicos en un estudio, para corregir, editar y dejar listos los proyectos como resultado final, además de gestionar presupuestos y plazos, en algunos casos.