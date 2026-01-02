¿Cuánto cobra un presentador de telediario? Este es su sueldo en España

Los presentadores de telediario son unas de las figuras públicas más reconocibles de España. Día a día nos dejan con las novedades más importantes del país. Pero, ¿cuánto cobran realmente estos rostros tan reconocibles?

Este es el sueldo de los presentadores de telediarios

Para hablar del sueldo de las figuras de los telediarios hay que tener en cuenta que existen múltiples variables, pero las principales se consideran las siguientes: si trabajan en una cadena pública o privada y el reconocimiento que tienen en el sector.

Por lo general, se estima que el salario medio de un presentador de telediarios se mueve entre los 58.000 y 60.000 euros brutos al año, lo que mensualmente nos dejaría unas cifras de entre 4.800 y 5.000 euros brutos en 12 pagas.

En cadenas como RTVE, hay informes de presentadores con muchos años de experiencia que pueden superar los 100.000 euros brutos anuales. Aquí es donde entra en juego sobre todo el factor del reconocimiento, así como la trayectoria del individuo.

Tomando en particular el caso de Pepa Bueno, una de las presentadoras de telediario más reconocibles de toda la historia de RTVE, a esta se la ubica con un rango salarial de unos 265.000 euros brutos al año. De nuevo, siendo este un caché muy particular.

Obviamente, esto es relativo a cadenas públicas, pero si hablamos de cadenas privadas encontramos que los contratos de los rostros de los informativos se negocian de forma individual. Y eso da pie a que pueda existir una mayor variedad de rangos salariales.

Como ejemplo claro, se estima que Vicente Vallés (Antena 3) cuenta con un salario de entre 200.000 y 300.000 euros brutos al año. Además, se sugiere que Mediaset puede llegar a negociar contratos por valor de entre 400.000 y 500.000 euros brutos al año.

En general, el salario de un presentador de telediario variará bastante dependiendo de la cadena y el propio presentador. No obstante, parece que se puede considerar que estos especialistas de las noticias están muy bien remunerados por su labor.