Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona MallorcaTommy MarquésPróximo partido BarcelonaSevilla Girona suspendidoBarcelona SuperligaPartido suspendido Rayo VallecanoReal OviedoPichichi LaLigaClasificación Volta Comunitat ValencianaEtapa 5 Volta Comunitat ValencianaLista Barcelona ChampionsIvan Ljubicic AlcarazCian UijtdebroeksBaskonia-BarçaRival Barcelona CopaHorarios Copa del ReyCruces Copa de la ReinaVitor RoqueLesión Laia AleixandriJuegos Olímpicos InviernoCucurella Adama TraoréLesión Ter StegenCarolina MarínDónde ver Seis NacionesPasapalabraMinguella Camp Nou
instagramlinkedin

Salario

Esto es lo que cobra un Policía Nacional al mes en 2026: algunas cifras te dejarán boquiabierto

Te sorprenderá cuánto gana un policía en España según su rango y antigüedad en 2026

Policia Nacional Sueldo

Policia Nacional Sueldo

Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

Muchos españoles sueñan con formar parte del funcionariado, y entre todas las opciones, trabajar como agente de la Policía Nacional es una de las más deseadas. Cada año, cientos de aspirantes se enfrentan a exigentes pruebas físicas y teóricas con la esperanza de conseguir un puesto en el cuerpo y aprovechar todos los beneficios que conlleva ser policía.

Ser Policía Nacional es una de las profesiones más codiciadas, y no es solo por la estabilidad, sino también por la remuneración. Al depender del Ministerio del Interior, los sueldos son oficiales y suelen ser bastante atractivos, especialmente si sumamos los distintos complementos que pueden incrementar de manera notable el salario final.

Desde enero de 2025, los policías nacionales disfrutan de un aumento en sus salarios tras el ajuste del 0,5% aplicado a funcionarios y empleados públicos. Este incremento responde a la inflación registrada en diciembre, que cerró en un 2,8%, acumulando un 8% entre 2022 y 2024.

Sueldo de un Policía Nacional en 2026

El sueldo de un Policía Nacional depende de varios factores, destacando principalmente los complementos que recibe cada trabajador y el rango que ocupa dentro del cuerpo. Para 2026, los ingresos mensuales según la categoría serían aproximadamente:

  • Categoría básica: entre 1.810 y 2.010 € al mes.
  • Oficial de Policía: 2.210 € mensuales.
  • Subinspector de Policía: 2.310 € al mes.
  • Inspector de Policía: 2.610 € mensuales.
  • Comisario de Policía: 3.010 € al mes.
  • Comisario Principal: 3.210 € mensuales.

Como se puede ver, a medida que se asciende de rango, el salario crece de manera significativa, reflejando las responsabilidades adicionales que conlleva cada puesto.

Además del salario base según el puesto que ocupe, los miembros del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) pueden recibir distintos complementos que aumentan notablemente sus ingresos. Entre ellos destacan:

Noticias relacionadas y más

  • Complemento específico: Se aplica por circunstancias especiales del trabajo, como la peligrosidad o los turnos nocturnos. Dependiendo del caso, este extra puede oscilar entre 300 y 800 euros al mes.
  • Complemento por destino: Este pago adicional depende del lugar en el que el policía desempeña su labor. Como el coste de vida varía según la región, este complemento suele situarse entre 300 y 600 euros mensuales.
  • Antigüedad: La experiencia también se refleja en la nómina. Cada tres años de servicio, el policía recibe un aumento conocido como “trienio”, que puede sumar entre 40 y 60 euros al mes.
  • Pagas extraordinarias: Al igual que otros trabajadores, los policías reciben dos pagas extras al año, generalmente en junio y diciembre. En esos meses, el sueldo se duplica con respecto al habitual.
  • Otros complementos: Además de los anteriores, existen otros incentivos que pueden incrementar el salario, como dietas, premios por productividad o reconocimientos por rendimiento.

TEMAS

  1. Ni Via Veneto ni Botafumeiro: Pep Guardiola, enamorado de este restaurante de Barcelona
  2. Cambio en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar un gasto addicional
  3. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para este fin de semana: 'La nieve llega a estas ciudades
  4. Sale a la luz el nuevo amor de Ilia Topuria: una influencer española
  5. Roberto Leal, obligado a dar la cara por un posible 'tongo' en 'Pasapalabra': 'No hay duda
  6. Los expertos advierten a los familiares sobre las donaciones de vivienda y sus consecuencias: 'Siempre es mejor heredar
  7. Las redes estallan y acusan de 'tongo' a Pasapalabra tras el histórico bote de Rosa Rodríguez
  8. Penisgate', el tamaño sí que importa: Polémica en los JJ. OO. de Invierno por inyecciones entre los saltadores de esquí

Samsung no convence: El nuevo y decepcionante sistema de carga inalámbrica del Galaxy S26 Ultra

Samsung no convence: El nuevo y decepcionante sistema de carga inalámbrica del Galaxy S26 Ultra

Huelga de maquinistas: Fechas y duración del parón de la red ferroviaria

Huelga de maquinistas: Fechas y duración del parón de la red ferroviaria

Esto es lo que cobra un Policía Nacional al mes en 2026: algunas cifras te dejarán boquiabierto

Esto es lo que cobra un Policía Nacional al mes en 2026: algunas cifras te dejarán boquiabierto

Tensión en la Seguridad Social con las bajas: Los trabajadores que la pidan más de una vez al año, en la diana

Tensión en la Seguridad Social con las bajas: Los trabajadores que la pidan más de una vez al año, en la diana

Teresa Fernández, la persona más longeva de España con 112 años, da con la clave: Familia y una copa de vino diaria

Teresa Fernández, la persona más longeva de España con 112 años, da con la clave: Familia y una copa de vino diaria

Pippen vende las zapatillas que usó Michael Jordan en la final de Barcelona '92: Este es su precio estimado

Pippen vende las zapatillas que usó Michael Jordan en la final de Barcelona '92: Este es su precio estimado

Acalorada discusión entre Iturralde González y Ponseti por las armas en EE. UU: "Yo también las tendría"

Acalorada discusión entre Iturralde González y Ponseti por las armas en EE. UU: "Yo también las tendría"

Precio de la luz para hoy, domingo 8 de febrero: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, domingo 8 de febrero: las horas más baratas y más caras