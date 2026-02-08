Esto es lo que cobra un Policía Nacional al mes en 2026: algunas cifras te dejarán boquiabierto

Muchos españoles sueñan con formar parte del funcionariado, y entre todas las opciones, trabajar como agente de la Policía Nacional es una de las más deseadas. Cada año, cientos de aspirantes se enfrentan a exigentes pruebas físicas y teóricas con la esperanza de conseguir un puesto en el cuerpo y aprovechar todos los beneficios que conlleva ser policía.

Ser Policía Nacional es una de las profesiones más codiciadas, y no es solo por la estabilidad, sino también por la remuneración. Al depender del Ministerio del Interior, los sueldos son oficiales y suelen ser bastante atractivos, especialmente si sumamos los distintos complementos que pueden incrementar de manera notable el salario final.

Desde enero de 2025, los policías nacionales disfrutan de un aumento en sus salarios tras el ajuste del 0,5% aplicado a funcionarios y empleados públicos. Este incremento responde a la inflación registrada en diciembre, que cerró en un 2,8%, acumulando un 8% entre 2022 y 2024.

Sueldo de un Policía Nacional en 2026

El sueldo de un Policía Nacional depende de varios factores, destacando principalmente los complementos que recibe cada trabajador y el rango que ocupa dentro del cuerpo. Para 2026, los ingresos mensuales según la categoría serían aproximadamente:

Categoría básica: entre 1.810 y 2.010 € al mes.

entre 1.810 y 2.010 € al mes. Oficial de Policía: 2.210 € mensuales.

2.210 € mensuales. Subinspector de Policía: 2.310 € al mes.

2.310 € al mes. Inspector de Policía: 2.610 € mensuales.

2.610 € mensuales. Comisario de Policía: 3.010 € al mes.

3.010 € al mes. Comisario Principal: 3.210 € mensuales.

Como se puede ver, a medida que se asciende de rango, el salario crece de manera significativa, reflejando las responsabilidades adicionales que conlleva cada puesto.

Además del salario base según el puesto que ocupe, los miembros del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) pueden recibir distintos complementos que aumentan notablemente sus ingresos. Entre ellos destacan: