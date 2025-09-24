¿Cuánto cobra un policía local en España en 2025? Este es su sueldo

La policía local es una de las fuerzas más básicas de este país por tal de mantener el orden en las calles. Pero, ¿cómo se recompensa una labor que en más de una ocasión puede suponer un claro riesgo físico para el agente?

Lo cierto es que el sueldo de un policía 'local' puede variar enormemente precisamente dependiendo del municipio o localidad en la que se ejerza. Es así que no cobra lo mismo un policía local en Madrid o Barcelona que uno de un pueblo de pocos habitantes.

En tal sentido, hay que aclarar de primeras que el sueldo medio en España se mueve entre los 1.200 y los 2.600 euros brutos al mes, lo que ya refleja claramente la gran variación económica que puede darse en esta profesión.

Si uno se marcha hasta una gran ciudad como la previamente mencionada Madrid, considerando todos los complementos posibles, el sueldo de un policía local puede moverse en torno a los 2.300 y 2.400 euros netos al mes.

Por contraste, si uno echa cuentas en una ciudad como Bilbao, ahí el sueldo ya se estima que cae hasta los 1.800 euros brutos al mes aproximadamente. Y si seguimos explorando hasta otras zonas mucho más humildes, podemos encontrar salarios de 1.200 euros brutos al mes.

Pero, ¿por qué existe esta diferencia entre pueblos pequeños y grandes ciudades? Pues lógicamente porque el nivel de responsabilidades no es el mismo, sobre todo cuando se considera que mantener el orden público es la principal ocupación.

Con poblaciones rurales o de número de habitantes más limitado, es más sencillo que la policía local cumpla su labor. Pero con ciudades con un gran número de ciudadanos, es muy probable que el día a día conlleve un mayor número de labores y también de incrementada intensidad.

¿Qué te parecen los datos económicos de un policía local? ¿Crees que son sueldos justos o consideras que deberían cobrar más teniendo en cuenta su relevancia a nivel nacional? En cualquier caso, está claro que hay que tener muy en cuenta dónde se va a ejercer en esta profesión.