¿Cuánto cobra un pintor en España? Este es su sueldo en 2025

El color es algo que da vida, pero aplicar un color como tal puede no ser tarea sencilla. De ahí que existan aquellos que son pintores profesionales, y si estás interesado en esta línea profesional a continuación te resuelvo toda duda a nivel de sueldo.

Esto es lo que cobra un pintor en España

Para comenzar, hay que decir que el sueldo de un pintor en España en 2025 es bastante variable, con distintas fuentes apuntando rangos tan amplios que van de los 1.279 a los 2.632 euros brutos al mes.

Una razón importante de que el salario pueda variar tanto entre pintores se debe a la experiencia, pues aquellos recién iniciados suelen cobrar en el rango de 925 a 1.289 euros brutos al mes, con una progresión unos años más tarde que los lleva hasta los 1.036-1.446 euros brutos mensuales.

Considerando este abanico tan amplio, se estima que el sueldo mensual real para un pintor se mueve entre los 1.300 y los 1.800 euros brutos al mes, lo que nos lleva a que anualmente pueda ubicarse entre los 15.600 y los 21.600 euros mensuales.

Otro factor clave en el sueldo de un pintor es el que remite a la zona en la que se ve empleado; si trabaja en regiones en las que los costes de vida son más elevados, lógicamente el valor de su contratación se modificará acorde a las circunstancias.

Para una estimación más directa sobre el coste del trabajo de un pintor, se tiene en cuenta que la mayoría de pintores cobran entre 8 y 12 euros por metro cuadrado, pero incluso aquí también pueden darse oscilaciones importantes.

Si hablamos de proyectos sencillos, como una pared lisa, el precio puede verse reducido al rango de 3 a 10 euros por metro cuadrado, pero si el enfoque es algo como una fachada exterior, entonces el precio puede ampliarse hasta los 15/25 euros por metro cuadrado.

¿Qué te parecen estos datos sobre las condiciones económicas de los pintores? ¿Te convencen para dedicarte a ello de manera definitiva o esperabas unos sueldos mayores en promedio?