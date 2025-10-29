Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
¿Cuánto cobra un piloto de drones en España? Salario de una profesión en expansión

Los pilotos de drones están expandiéndose en multitud de sectores y su trabajo es cada vez más importantes. ¿Cuál es su salario medio actual?

Pilotar drones es una profesión cada vez más importante y con múltiples aplicaciones en sectores como la producción audiovisual, la agricultura, la inspección industrial y los servicios de emergencias. ¿Cuál es el salario medio de un piloto de drones en España? Hacemos un repaso a su sueldo.

Salario medio de un piloto de drones en España

El salario de un piloto de drones en España depende de varios factores, como la experiencia, el sector en que trabaje y el tipo de proyectos que realice. Según los datos más recientes, el sueldo mensual puede variar desde 1.400 euros netos para profesionales con poca experiencia hasta cifras superiores a 6.000 euros mensuales en el caso de pilotos altamente especializados o con formación técnica avanzada.

En términos anuales, un profesional principiante suele percibir entre 20.000 y 40.000 euros brutos, mientras que los especialistas en áreas técnicas pueden superar los 70.000 euros brutos al año. El tipo de empresa, la ubicación y la magnitud de los proyectos influyen en el salario final.

En ciudades grandes y sectores como la inspección industrial o el cine, el sueldo medio es más alto. Por otra parte, los pilotos autónomos que gestionan sus propios servicios pueden establecer tarifas por proyecto o jornada según demanda y nivel de especialización.

En países europeos de mayor desarrollo tecnológico y en Estados Unidos, el salario de los pilotos de drones puede ser aún más alto, especialmente para perfiles reconocidos en el sector audiovisual o industrial.

Para ejercer como piloto profesional de drones en España es obligatorio obtener la Certificación oficial de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), realizando cursos de formación, una parte teórica sobre normativa y una práctica de pilotaje. Además, adquirir conocimientos en lectura de mapas, mecánica básica y habilidades técnicas para volar distintos modelos de drones aumenta las posibilidades.

