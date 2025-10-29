SALARIOS
¿Cuánto cobra un piloto de drones en España? Salario de una profesión en expansión
Los pilotos de drones están expandiéndose en multitud de sectores y su trabajo es cada vez más importantes. ¿Cuál es su salario medio actual?
Pilotar drones es una profesión cada vez más importante y con múltiples aplicaciones en sectores como la producción audiovisual, la agricultura, la inspección industrial y los servicios de emergencias. ¿Cuál es el salario medio de un piloto de drones en España? Hacemos un repaso a su sueldo.
Salario medio de un piloto de drones en España
El salario de un piloto de drones en España depende de varios factores, como la experiencia, el sector en que trabaje y el tipo de proyectos que realice. Según los datos más recientes, el sueldo mensual puede variar desde 1.400 euros netos para profesionales con poca experiencia hasta cifras superiores a 6.000 euros mensuales en el caso de pilotos altamente especializados o con formación técnica avanzada.
En términos anuales, un profesional principiante suele percibir entre 20.000 y 40.000 euros brutos, mientras que los especialistas en áreas técnicas pueden superar los 70.000 euros brutos al año. El tipo de empresa, la ubicación y la magnitud de los proyectos influyen en el salario final.
En ciudades grandes y sectores como la inspección industrial o el cine, el sueldo medio es más alto. Por otra parte, los pilotos autónomos que gestionan sus propios servicios pueden establecer tarifas por proyecto o jornada según demanda y nivel de especialización.
En países europeos de mayor desarrollo tecnológico y en Estados Unidos, el salario de los pilotos de drones puede ser aún más alto, especialmente para perfiles reconocidos en el sector audiovisual o industrial.
Para ejercer como piloto profesional de drones en España es obligatorio obtener la Certificación oficial de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), realizando cursos de formación, una parte teórica sobre normativa y una práctica de pilotaje. Además, adquirir conocimientos en lectura de mapas, mecánica básica y habilidades técnicas para volar distintos modelos de drones aumenta las posibilidades.
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- Pensiones 2026: cuánto subirán y cómo afectarán a tu bolsillo según tu tipo de prestación
- El estadio más alto del planeta: el Mundial 2034 apunta al cielo
- Un trabajador de un club de pádel se baja el sueldo a casi la mitad para mantener el empleo hasta la jubilación, pero la empresa le despide al año en Murcia
- La Seguridad Social añadirá años de cotización correspondientes a periodos sin empleo a quienes hayan trabajado menos de 25 años, para que su pensión no se vea reducida
- Félix Chaqués, extrabajador de Dabiz Muñoz, sobre trabajar con él: 'Lo hacíamos porque era lo que tocaba o por la pasión
- Nuevo tirón de orejas a Pedro Sánchez: el Tribunal de Justicia Europeo le obliga a cambiar una ayuda a los pensionistas por considerarla discriminatoria hacia los hombres
- Kiko Matamoros pierde los papeles en redes tras la derrota del Barça