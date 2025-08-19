¿Cuánto cobra un piloto de avión en España en 2025? Puestos y salario medio

Surcar los cielos, viajar por el mundo, hacer disfrutar a cientos de personas... es un trabajo soñado por muchos niños, también uno que implica una preparación muy intensa. Pero, ¿cuánto cobra un piloto de avión en España en 2025? Depende de multitud de factores, así que vamos a profundizar en ello.

El salario medio de un piloto de avión en España

Para empezar, todo depende del puesto del piloto, ya que puede trabajar en el ámbito comercial o no, y también depende de su puesto como Primer Oficial o como Comandante, y otros factores a tener en cuenta como las dietas, los pluses por horas voladas, las pernoctas fuera de base, bonificaciones adicionales...

Así que el mundo de los pilotos de avión es muy amplio, así como su sueldo, pero podemos arrojar algunas cifras. Para un piloto de avión recién incorporado como Primer Oficial, con menos de 500 horas de vuelo, el sueldo comienza sobre los 22.000 euros anuales, aunque puede ser más dependiendo de la compañía.

El Primer Oficial Senior, con más horas de vuelto, puede tener un sueldo medio de entre 25.000 y 40.000 euros anuales, de nuevo, dependiendo de la compañía y otros factores. Ahora toca irnos al puesto principal de Comandante, que es el rango más alto al mando de un vuelo comercial.

El sueldo medio de un Comandante en España en 2025 se establece en un rango entre los 40.000 y los 120.000 euros anuales, que depende de la aerolínea, de la experiencia y de otro tipo de factores. Tenemos datos de algunas compañías bastante conocidas, por ejemplo.

En Iberia y en otras aerolíneas tradicionales, para que te hagas una idea, el sueldo de Comandante puede alcanzar los 100.000 o incluso los 190.000 euros anuales, pero en compañías de bajo coste las cifras son mucho menores. A todo esto, de nuevo hay que sumar otros factores y bonificaciones externas.