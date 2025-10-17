¿Cuánto cobra un peluquero canino en España? Salario medio de una profesión en auge

La higiene y la estética de las mascotas está cobrando cada vez más importancia, y lo estamos comprobando con el auge de centros especializados en este tipo de cuidados. Por tanto, ¿cuál es el salario de un peluquero canino en España? Hacemos un repaso para comprobarlo.

Aunque depende de múltiples factores que ahora comentamos, el salario medio de un peluquero canino en España en 2025 se sitúa entre los 1.300 y los 1.700 euros brutos mensuales, tomando en consideración los trabajadores de algún centro especializado y no de los profesionales autónomos.

El rango del sueldo de un peluquero canino puede variar dependiendo de su experiencia, especialización (ahora desgranamos un poco más este aspecto) y la zona geográfica, ya que como ocurre con otro tipo de cuidados estéticos, Madrid y Barcelona suelen ofrecer los salarios más altos.

Existen los peluqueros caninos especializados en la preparación de mascotas para competiciones, en cuyo caso su salario medio puede superar ampliamente las cifras anteriores. También hay multitud de profesionales autónomos con una diversidad de precios muy altos, desde los 9 o 10 euros la hora hasta los cientos de euros.

Aunque es un empleo en auge debido a la alta demanda en estos últimos años, el salario medio en España se sitúa muy por debajo de lo que encontramos en otros países de Europa, por ejemplo, donde los profesionales de las clínicas veterinarias o salones especializados tienen sueldos mucho más altos.

El sueldo de un peluquero canino también puede variar dependiendo de sus funciones, ya que en ocasiones no sólo se realiza el corte de pelo, sino también el baño, corte de uñas, revisión de almohadillas y otros cuidados pensados en la competición.

Además, algunas empresas proporcionan bonificaciones en el sueldo y se tienen en consideración las dietas, los días festivos o incluso los posibles desplazamientos.