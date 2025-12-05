¿Cuánto cobra un payaso? Este es su sueldo en España en 2025

La profesión de payaso es una que tiene una inmensa tradición en este punto, y si bien sus días dorados parecen haber quedado en el pasado sigue siendo una ocupación nada fuera de lo común. Dicho esto, ¿cuánto ganan los payasos profesionales actualmente?

Esto es lo que cobra un payaso actualmente

Para comenzar, hablaremos de los 'payasos de circo', es decir, aquellos que cuentan con un trabajo de tipo fijo en una compañía. Y lógicamente en estos casos es donde resulta posible hallar las mejores y más sólidas aspiraciones económicas.

En cuanto a estimaciones, se cuenta que un payaso el cual forma parte de una compañía aspira a un sueldo de entre 28.700 y 31.050 euros brutos anuales. Esto supone que, mensualmente, hablamos de unos 2.500 euros brutos.

Por otro lado, si nos centramos en los payasos que actúan simplemente por eventos, la situación económica cambia mucho. De hecho, tanto es así que solo en los casos más positivos se puede acabar viviendo de la profesión de payaso.

Generalmente, se estima que un payaso suele cobrar alrededor de 60 a 90 euros la hora. Esta es la cifra estándar para shows de tipo infantil, mientras que otros shows pueden generar entre 85 y 120 euros la hora dependiendo de la duración de la contratación así como el contenido de la misma.

Considerando todos estos aspectos, para que un payaso pueda vivir íntegramente de llevar a cabo shows será necesario que realice entre 15 y 20 espectáculos al mes. Con esto, se 'garantiza' un salario mensual de entre 1.650 y 2.200 euros brutos al mes.

Si un payaso se queda constantemente por debajo de los 15 shows mensuales, podríamos hablar de complicaciones económicas. En un rango de 8 a 12 eventos, se estima un salario de entre 800 y 1.200 euros brutos, y con una menor cantidad ya se hace realmente inviable contar con ello como ocupación primaria.

¿Qué te parecen todos estos datos acerca de los payasos profesionales? ¿Hay algún aspecto que te sorprenda o entra todo dentro de las estimaciones que podías haber asumido para una profesión tan atípica como esta?