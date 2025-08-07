¿Cuánto cobra un paleta en España? Este es su salario en 2025

El sector de la construcción es uno que simplemente no puede funcionar sin su debida mano de obra, y de ahí que la figura del paleta o albañil sea tan sumamente importante. Pero, ¿cómo está remunerada en este caso la labor de uno de estos profesionales?

Si comenzamos por los sueldos más mínimos en lo relativo a los paletas, hay que hablar de aquellos que ocupán la posición de 'peón'. Esencialmente, se trata de aquellos trabajadores que realizan las funciones más básicas en el conjunto de una obra.

En el caso de estos, el salario mínimo anual (en bruto) es de 18.457 euros según el convenio. Esto es algo que se traduce o bien en 14 pagas de 1.320 euros al mes cada una, o sino en 12 pagas de 1.540 euros cada una.

Hay que de decir que el salario base mínimo supera en aproximadamente un 20% el SMI del estado. Esto implica que aquellos que empiecen a trabajar como paleta pasarán automáticamente a cobrar más que el mínimo impueso a nivel nacional.

Dicho esto, si dejamos a un lado la figura del peón, lo cierto es que el paleta promedio cobra una suma algo más elevada. En este caso hablamos de que, según Jooble, el salario promedio anual de un paleta se mueve entre los 22 mil y 24 mil euros brutos.

Media nacional al mes

Dado el salario promedio de un paleta, esto lleva a que la media nacional se sitúe en torno a los 1.680 euros brutos al mes. Asimismo, en esta media se suelen incluir ya todos los complementos habituales de transporte y similares.

Lógicamente, hay que pensar que factores como la localización o la experiencia del paleta también entran en juego. Sin embargo, se trata de unas métricas que no se conocen con la precisión de otras líneas laborales.

Después de toda esta información, ¿qué opinión tienes sobre la economía de un paleta? ¿Consideras suficiente su sueldo o entiendes que son unos trabajadores que deberían ganar más dado su desempeño?