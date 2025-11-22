SALARIOS
¿Cuánto cobra un operador logístico en España? Sueldo medio y funciones
Con el auge del comercio electrónico y la globalización, su figura es cada vez más relevante en el sector productivo español.
El operador logístico es un profesional fundamental para el buen funcionamiento de la cadena de suministro, encargado de coordinar el transporte, la distribución y el almacenamiento de mercancías para empresas y comercios. ¿Cuál es su sueldo medio en España?
En 2025, el sueldo medio de un operador logístico en España ronda los 20.000 a 26.000 euros brutos anuales, aunque puede alcanzar los 33.000 euros en posiciones de mayor especialización o en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Los rangos salariales varían según la experiencia, el tamaño de la empresa y el tipo de contrato.
El salario base suele ser más bajo para quienes empiezan, mientras que quienes asumen tareas de supervisión o gestión de equipos logran incrementos considerables con el paso del tiempo. Obviamente, también influye el tipo de empresa y la relevancia del puesto en sus funciones más importantes.
La formación, los idiomas y el conocimiento de tecnologías de gestión logística pueden influir en la retribución, igual que la capacidad para asumir funciones polivalentes en almacenes y centros de distribución.
Las funciones de un operador logístico
Entre las tareas principales de un operador logístico están la gestión de pedidos, la organización y control de inventarios, la optimización de rutas de transporte, el diseño y mantenimiento de almacenes, el seguimiento de envíos, y la negociación con proveedores. También se ocupa de la documentación necesaria, el control de calidad y el cumplimiento de la normativa vigente.
Para ejercer como operador logístico es habitual contar con formación profesional, especialmente ciclos formativos de grado medio o superior en logística, transporte y comercio internacional, aunque también es posible acceder a través de experiencia práctica en el sector.
Los cursos y titulaciones técnicas, así como másteres en logística y administración de la cadena de suministro, suelen aportan un valor añadido y mejoran las posibilidades de desarrollo profesional en el ámbito logístico español.
