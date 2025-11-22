¿Cuánto cobra un operador logístico en España? Sueldo medio y funciones

El operador logístico es un profesional fundamental para el buen funcionamiento de la cadena de suministro, encargado de coordinar el transporte, la distribución y el almacenamiento de mercancías para empresas y comercios. ¿Cuál es su sueldo medio en España?

En 2025, el sueldo medio de un operador logístico en España ronda los 20.000 a 26.000 euros brutos anuales, aunque puede alcanzar los 33.000 euros en posiciones de mayor especialización o en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Los rangos salariales varían según la experiencia, el tamaño de la empresa y el tipo de contrato.

El salario base suele ser más bajo para quienes empiezan, mientras que quienes asumen tareas de supervisión o gestión de equipos logran incrementos considerables con el paso del tiempo. Obviamente, también influye el tipo de empresa y la relevancia del puesto en sus funciones más importantes.

La formación, los idiomas y el conocimiento de tecnologías de gestión logística pueden influir en la retribución, igual que la capacidad para asumir funciones polivalentes en almacenes y centros de distribución.

Las funciones de un operador logístico

Entre las tareas principales de un operador logístico están la gestión de pedidos, la organización y control de inventarios, la optimización de rutas de transporte, el diseño y mantenimiento de almacenes, el seguimiento de envíos, y la negociación con proveedores. También se ocupa de la documentación necesaria, el control de calidad y el cumplimiento de la normativa vigente.

Para ejercer como operador logístico es habitual contar con formación profesional, especialmente ciclos formativos de grado medio o superior en logística, transporte y comercio internacional, aunque también es posible acceder a través de experiencia práctica en el sector.

Los cursos y titulaciones técnicas, así como másteres en logística y administración de la cadena de suministro, suelen aportan un valor añadido y mejoran las posibilidades de desarrollo profesional en el ámbito logístico español.