¿Cuánto cobra un oftalmólogo en España en 2025? Este es su sueldo

La vista es uno de los sentidos más importantes que tenemos que cuidar para nuestro desempeño día a día, y en ese sentido un oftalmólogo es el especialista que más nos puede ayudar en su preservación. Dicho esto, ¿cuánto cobra uno de estos profesionales?

Así son los sueldos de los oftalmólogos en España

A la hora de considerar el sueldo de un oftalmólogo es importante saber que hay múltiples valores a tener en cuenta. No obstante, estimaciones sugieren que el promedio nacional se sitúa entre los 45 mil y los 65 mil euros brutos al año para un oftalmólogo.

Hay que especificar que ese dato se concreta más sobre los oftalmólogos trabajando en la sanidad pública, considerando complementos como trienios, guardias, de destino y demás que acaban conformando el especificado promedio.

En cuanto al sector privado, lo cierto es que los datos pueden variar mucho. En centros reputados o con un número de clientes considerablemente altos, se estima que hay oftalmólogos que pueden llegar a ganar entre 80 mil y 120 mil euros brutos al año.

También es importante tener en cuenta la responsabilidad del oftalmólogo en cuestión; si uno ocupa posiciones destacadas como la de jefe de servicio, podría perfectamente llegar a estirarse el límite hasta los 150 mil euros brutos al año.

Y lógicamente esto puede ir más allá todavía en caso de tratarse de un oftalmólogo de éxito con su propia clínica; en estos casos, se registran promedios anuales que se mueven entre los 150 mil y los 200 mil euros brutos.

Asimismo, no es lo mismo trabajar como oftalmólogo en regiones como Andalucía o Extremadura, donde se registran sueldos más bajos, que en Madrid, Catalunya o País Vasco, con salarios más elevados generalmente para los oftalmólogos.

¿Qué te parece el contexto económico de un oftalmólogo? ¿Te convencen los sueldos de la sanidad pública o tienes como objetivo intentar recalar en el sector privado para obtener así una mayor retribución?