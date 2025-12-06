¿Cuánto cobra un motion designer en España? Salario medio y funciones

El motion designer es un profesional creativo especializado en animaciones gráficas y efectos visuales en movimiento, creando contenidos dinámicos para vídeos, publicidad, redes sociales y proyectos audiovisuales. Su trabajo combina diseño gráfico, animación 2D/3D y narrativa visual para captar la atención de audiencias en el mundo digital.

Sueldo medio de un motion designer en España

El salario medio de un motion designer en España se sitúa entre 22.000 y 30.000 euros brutos anuales, con variaciones según experiencia y ubicación. Los perfiles junior suelen empezar en torno a 18.000, mientras que los intermedios o senior pueden superar los 35.000 euros, especialmente en Madrid, Barcelona o agencias especializadas. Como autónomos o en empresas grandes, las cifras suben con proyectos de alto nivel.

La especialización en herramientas como After Effects o Cinema 4D, junto con un buen portafolio, influye directamente en el sueldo del motion designer, al igual que la capacidad para trabajar en campañas publicitarias o producciones audiovisuales de mayor nivel o presupuesto.

Funciones y requisitos del motion designer

Las funciones del motion designer incluyen diseñar y animar gráficos en movimiento, crear storyboards y guiones visuales, editar vídeos con efectos especiales, colaborar en equipos creativos y optimizar contenidos para diferentes plataformas. También se encargan de la gradación de color, sincronización de audio y adaptación a formatos digitales.

Para acceder a esta profesión no hay titulación obligatoria, pero se valoran estudios en diseño gráfico, animación o comunicación audiovisual, junto con másteres en motion graphics. Es esencial dominar software como After Effects, Premiere, Cinema 4D e Illustrator, además de habilidades creativas, atención al detalle y actualización constante en tendencias audiovisuales.

El motion designer tiene un perfil con alta demanda en agencias, productoras y el sector digital español, ofreciendo versatilidad y oportunidades de crecimiento en un mercado en expansión. Es una buena idea de futuro con una demanda que continuará creciendo.