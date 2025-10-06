Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
¿Cuánto cobra un monitor de gimnasio? Este es el sueldo medio y complementos en 2025

Si estás buscando un empleo similar, estas son las cantidades que se manejan dentro de él

Ramón Baylos

Ser monitor de gimnasio consta como uno de esos empleos que son muy difíciles de sustituir de cara al futuro, por lo que consta como uno de los sectores laborales más seguros en este sentido.

Al fin y al cabo, siempre va a haber gente que empiece a ir al gimnasio y estos establecimientos necesiten personal cualificado para gestionarlo desde dentro hacia fuera.

Pero...¿cuánto cobra exactamente un monitor de gimnasio? En este mismo sentido, hay que tener cuenta que el salario medio está entre los 900 y los 1.500 euros brutos mensuales.

No obstante, hay que recalcar que estamos ante uno de esos trabajos donde es crucial el grado de especialización que tengamos, dado que el sueldo variará en función de ello.

De esta manera, un monitor de gimnasio podría llegar a cobrar hasta unos 2.000 euros con frecuencia mensual en función de sus conocimientos, estudios y experiencia laboral.

Además, este sueldo también cambia en función del gimnasio al que pertenezca, siendo las cadenas más grandes las que suelen ofrecer mejores condiciones laborales.

Por otro lado, hay que recalcar que esto es algo que también depende del contrato que el monitor tenga con el propio establecimiento, dado que también puede participar en el día a día del mismo como trabajador por cuenta propia.

En este sentido, el propio monitor de gimnasio regirá sus tarifas en caso de actuar como entrenador personal y el pago por hora suele variar entre los 20 a los 100 euros en función del prestigio de la persona dentro del sector.

