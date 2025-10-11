¿Cuánto cobra un militar en España en 2025? Salario medio, especialidades y rangos

Defensa, mantenimiento, ayuda, servicios, apoyos... los militares desempeñan sus labores en diversas divisiones, con múltiples objetivos, aunque en España encontramos salarios por debajo de otros países europeos. ¿Cuál es su sueldo medio en la actualidad?

Salario medio de un militar en España

El sueldo medio de un militar en España ronda los 1.200-1.400 euros netos mensuales en lo que respecta a los soldados rasos, aunque debemos tener en cuenta que existen diversas especialidades, rangos y factores como la antigüedad, que lo elevan de forma considerable.

España se sitúa por debajo de otros países europeos como Alemania, Francia o Reino Unido, donde los sueldos suelen ser más altos debido a que los presupuestos de defensa suelen ser mayores. ¿Qué factores pueden ampliar o reducir el salario de un militar en España?

Principalmente, el rango militar marca el sueldo base: soldado, cabo, sargento, oficial... con aumentos significativos. La antigüedad y los años de servicio también lo elevan, así como las diferentes especialidades. Ingeniería, inteligencia, logística, sanidad... todos tienen sueldos diferentes.

Además, también se tienen en cuenta las misiones internacionales, si el militar se encuentra en zonas de conflicto o condiciones peligrosas... A este respecto, existen complementos que tienen en cuenta la peligrosidad, la nocturnidad, la residencia, etc.

Para poder ejercer como militar en España se requiere la nacionalidad española, edad de entre 18 y 29 años (para acceder a tropa y marinería), estudios de ESO o equivalente, aprobar las pruebas físicas y psicotécnicas obligatorias, no tener antecedentes penales y formación específica en academias militares.

La función principal de los militares es el de la defensa territorial, mantenimiento de la seguridad, ayuda en catástofres, participación en misiones internaciones, diversos servicios administrativos y logísticos, apoyo en tareas de inteligencia...