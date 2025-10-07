¿Cuánto cobra un mecánico de MotoGP? Sueldo medio y especializaciones

Montaje y desmontaje, ajuste y mantenimiento de la moto... su trabajo es clave para garantizar la seguridad y el rendimiento de los mejores profesionales de este deporte del mundo, así que es probable que te preguntes cuánto cobra un mecánico de MotoGP en la actualidad.

El salario medio de un mecánico de MotoGP

Hay que tener factores en consideración que pueden variar por completo el salario, ahora mismo el sueldo medio de un mecánico de MotoGP suele rondar los 40.000 y los 60.000 euros por temporada. Pero todo depende de la experiencia, el equipo para el que trabajen y su especialización.

Si el mecánico trabaja directamente para los equipos oficiales o en la fábrica, los sueldos suelen ser bastante más altos que si lo hacen para alguna empresa satélite, y el salario en sí puede diferir dependiendo del equipo en sí.

Otro asunto importante que puede variar el sueldo de un mecánico de MotoGP es su experiencia, cuanta más alta sea, mejor, y su especialización. Y aquí abrimos un enorme campo, ya que, por ejemplo, los técnicos de suspensión suelen tener salarios más altos que los mecánicos tradicionales.

También influye la categoría dentro del equipo, ya que el jefe de mecánicos puede llegar a cobrar hasta 130.000 euros por temporada o incluso superarlo, dependiendo del equipo y de otros factores. Además, el éxito del equipo en la competición también influye, con bonus sustanciosos por victorias o posiciones finales en la competición.

Para poder ejercer como mecánico de MotoGP se debe tener formación en mecánica de motos o alguna ingeniería técnica relacionada, con experiencia significativa en el sector (preferiblemente en otras competiciones de motociclismo) y con habilidades técnicas muy avanzadas con la capacidad de trabajar bajo presión.

En muchos casos, como ocurre con los propios pilotos, la llegada de los mecánicos a MotoGP sigue un ascenso que comienza en las categorías inferiores de la competición, como Moto2 o Moto3.