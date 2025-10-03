SALARIOS
¿Cuánto cobra un mecánico de Fórmula 1? Salario medio y especializaciones
Su trabajo resulta espectacular en pantalla, trabajando con los vehículos más caros y rápidos del mundo. Pero, ¿cuál es el sueldo de un mecánico de Fórmula 1?
Son una parte fundamental de las carreras. Sin ellos, no se celebrarían ningún Gran Premio del calendario, y es que son los encargados de trabajar con los monoplazas de los pilotos mejor pagados del mundo. Así que se espera que el salario de un mecánico de Fórmula 1 sea alto, ¿verdad? Vamos a comprobarlo.
El salario medio de un mecánico de Fórmula 1
Hay muchos factores a tener en cuenta que cambian por completo los sueldos de los mecánicos de Fórmula 1, como su especialización, puesto, equipo y país donde realicen el trabajo. En general, el sueldo suele superar ampliamente los 40 o 50 mil euros anuales, pero hay casos en los que es superior.
Por ejemplo, en Reino Unido, sede de los grandes equipos de Fórmula 1, el salario medio de los mecánicos puede exceder fácilmente los 60.000 euros anuales, y alcanzar cifras de seis números para perfiles superiores. Es un deporte donde se mueven enormes cantidades de dinero.
Pero también entran en juego las diferentes especializaciones que encontramos entre los mecánicos de Fórmula 1, ya que los sueldos pueden variar dependiendo de si se encargan de la mecánica de motor, de la aerodinámica del vehículo, la telemetría o la electrónica avanzada.
Hay que tener en cuenta que los monoplazas de Fórmula 1 son piezas de ingeniería del más alto nivel, diseñadas al milímetro, y el conocimiento y la experiencia suelen ser fundamentales. Evidentemente, esto también afecta a los salarios.
También podemos diferenciar entre los mecánicos de Fórmula 1 que trabajan en la fábrica de los equipos, generalmente construyendo y trabajando en nuevas piezas, y en aquellos que viajan y participan en las carreras a lo largo de la temporada.
En todos los casos, la exigencia de los mecánicos de Fórmula 1 es muy alta, con funciones que requieren una alta responsabilidad técnica; a fin de cuentas, su trabajo repercute en un deporte de élite donde se hace todo lo posible para ganar.
