¿Cuánto cobra un mecánico en España en 2025? Salario medio y variaciones

Reparar, mantener y diagnosticar máquinas, especialmente en lo relativo a vehículos. Una profesión de toda la vida y una de las más imprescindibles del mundo moderno. Pero, ¿cuánto cobra un mecánico en España en 2025? Vamos a repasar su salario medio y los factores que pueden cambiarlo.

Salario medio de un mecánico en España

El sueldo medio de un mecánico en España en 2025 se sitúa entre los 24.000 y los 27.000 euros brutos anuales, lo que equivaldría a aproximadamente 1.450 euros netos mensuales. Eso sí, hay que tener en cuenta varios factores, ya que puede variar dependiendo de ellos.

Por ejemplo, para un mecánico que acaba de comenzar el sueldo suele ser menor, situándose alrededor de los 20.000 euros anuales, pero un mecánico con una especialización alta o mucha experiencia puede superar los 40.000 euros brutos anuales.

También hay casos especiales, como puede ser el de los mecánicos que trabajan en alguna competición profesional de motor. En este caso, evidentemente, los mecánicos que trabajan en categorías como Moto GP o Formula 1 tienen sueldos mucho más elevados.

Pero para los mecánicos del mundo terrenal, otros factores como la región geográfica (pues no se paga lo mismo en todas las ciudades) y el tipo de taller influyen de manera significativa en el salario.

Por ejemplo, en talleres oficiales de grandes marcas se suelen ofrecer mejores condiciones que en los talleres independientes, aunque hay un poco de todo. También debemos tener en cuenta que es una profesión donde suelen realizarse horas extra en temporadas de alta demanda, lo que aumenta el salario.

Para poder ejercer como mecánico en España es necesario tener estudios técnicos en mecánica automotriz o industrial, certificaciones profesionales reconocidas y un buen estado físico con habilidad manual, imprescindible para cumplir con las funciones.