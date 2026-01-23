¿Cuánto cobra Mark Rutte? Su alto salario como secretario general de la OTAN

Mark Rutte, actual secretario general de la OTAN desde octubre de 2024, percibe un salario anual bruto que oscila entre los 300.000 y los 320.000 euros, lo que lo sitúa entre los líderes internacionales mejor pagados, superando incluso a muchos jefes de Estado europeos.

El salario de Mark Rutte

El sueldo mensual neto de Rutte se estima entre los 25.000 y los 27.000 euros, libre de impuestos nacionales gracias al Acuerdo de Ottawa de 1951, que exime a altos funcionarios de la OTAN de tributación en países anfitriones como Bélgica.

Esta cifra supera el escalafón estándar G24 de la organización (alrededor de 14.443 euros brutos mensuales para altos cargos) y se personaliza para el secretario general mediante ajustes anuales aprobados por el Consejo del Atlántico Norte, considerando inflación y responsabilidades únicas.

Es una gran diferencia respecto al anterior rol de Mark Rutte como primer ministro neerlandés antes de ocupar este importante puesto en la OTAN, donde cobraba unos 167.000 euros anuales con deducciones fiscales. Además, hay que tener en cuenta que se suman otras ventajas y complementos.

Gran cantidad de beneficios

Rutte disfruta de un amplio abanico de beneficios adicionales que elevan su salario total por encima del medio millón anual. Entre ellos destacan las dietas por viajes, vivienda y logística (residencia oficial en Bruselas, jet privado y escolta las 24 horas).

Además, Rutte también cuenta con cobertura médica internacional para él y su familia, más un fondo de pensiones propio de la OTAN que garantiza unos retiros la mar de generosos tras haber cumplido su mandato. Además, se suma la exención fiscal: sin IRPF en Bélgica ni Países Bajos, aunque aporta mínimamente a sistemas sociales internos.

Todo el salario de Mark Rutte se cubre del presupuesto civil de la OTAN, que ronda los 500 millones de euros al año, financiado por cuotas de los 32 miembros según su PIB: EE.UU. aporta el 22%, Alemania el 16%, Reino Unido el 11%, y España cerca del 1,2%.