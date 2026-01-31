¿Cuánto cobra un maquinista de tren de Ouigo en 2026? Salario medio y diferencias con Renfe

En 2026, un maquinista de tren de Ouigo en España cobra, de media, entre 35.000 y 50.000 euros brutos al año, dependiendo de la experiencia, los turnos y los complementos variables. Esta horquilla sitúa su sueldo claramente por encima del salario medio nacional y también por encima de lo que perciben las categorías medias de maquinistas en Renfe.

Sueldo medio de un maquinista de tren de Ouigo

Si comparamos este salario medio de un maquinisto de tren de Ouigo con los de Renfe, nos damos cuenta de las diferencias. En Renfe, el sueldo está más escalonado por convenio. Un maquinista de tren en Renfe puede situarse en unos 27.000 euros anuales, más de 32.000 como maquinista principal y alrededor de 39.000 euros como maquinista jefe de tren, sin contar los complementos.

En la cúspide, los jefes de maquinistas en Renfe alcanzan bases cercanas a los 48.000 euros, y sumando pluses y dietas los perfiles más altos pueden superar los 55.000 euros brutos al año. Por tanto, encontramos cierta diferencia, sobre todo en los perfiles que no llegan a los salarios más altos.

La principal diferencia, por tanto, es que Ouigo ofrece desde el inicio una horquilla salarial más alta y concentrada en torno a la alta velocidad, con un peso muy fuerte de los complementos, mientras que Renfe dispone de una escala más amplia y regulada, donde el salario crece de forma gradual con la categoría, la antigüedad y los años de servicio.

En la práctica, un maquinista con pocos años en Ouigo suele cobrar más que uno de similar antigüedad en Renfe, pero los puestos superiores de la empresa pública, con mucha trayectoria y responsabilidad, pueden igualar o incluso superar las retribuciones de la mayoría de maquinistas del sector privado.

Para poder ejercer como maquinista de tren en Ouigo, el camino habitual pasa por contar con al menos Bachillerato o Formación Profesional de grado medio o superior y, después, superar la formación homologada que permite obtener la Licencia de Conducción de Vehículos Ferroviarios y el diploma correspondiente.