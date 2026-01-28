Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SOCIEDAD

¿Cuánto cobra un maquinista de tren de Iryo en 2026? Salario medio y diferencias con Renfe

Este es el sueldo medio de un maquinista de tren de la empresa Iryo, empresa privada que compite con Renfe.

Un tren Iryo, en la estación de Santa Justa de Sevilla.

Un tren Iryo, en la estación de Santa Justa de Sevilla.

Álex Pareja

Álex Pareja

Los maquinistas de tren en Iryo, la operadora privada de alta velocidad que compite con Renfe en rutas clave como Madrid-Barcelona, disfrutan de condiciones muy competitivas en el sector ferroviario español. En 2026, sus salarios se sitúan en un rango más alto gracias a incentivos y mejoras recientes, aunque varían según diferentes factores.

Sueldo medio de un maquinista de tren de Iryo

El salario medio de un maquinista de tren en España ronda los 28.000 euros brutos anuales en el sector general, pero en empresas privadas como Iryo este figura sube significativamente y se sitúa entre los 40.000 y los 48.000 euros brutos al año (unos 3.300-3.400 euros mensuales).

Este rango incluye base fija más complementos por productividad, nocturnidad y kilometraje, posicionando a Iryo por encima de la media nacional pero por debajo de Renfe en algunos casos de maquinistas veteranos, aunque por encima en la media salarial.

España ofrece salarios competitivos dentro de Europa, pero queda rezagada frente a otros territorios. Países como Reino Unido o Dinamarca ofrecen sueldos más altos a maquinistas experimentados, aunque en otros países como Alemania o Francia son muy similares.

Hay otro factores que también pueden influir en el salario medio de un maquinista de tren de Iryo: la experencia, los turnos nocturos y los festivos, un kilometraje alto y algunos roles extra como el de tutor, en cuyo caso el sueldo aumenta de manera significativa.

Pero también hay elementos que reducen el salario medio, sobre todo en lo que respecta a los novatos, que suelen comenzar en un rango de 35.000 euros brutos anuales. Además, también influye realizar menos horas de trabajo, la ausencia de dietas, etc.

Para poder ejercer como maquinista de tren de Iryo se exige un título ESO o equivalente, más formación profesional en transporte ferroviario (CFGM/GS en Ferrocarriles o cursos homologados Adif), Carné B, superar pruebas psicofísicas y superar la oposición interna y pruebas técnicas específicas de Iryo.

