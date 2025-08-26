¿Cuánto cobra un maquillador o maquilladora profesional? Sueldo medio en España en 2025

Vemos su trabajo en moda, cine, teatro, televisión, eventos, bodas, publicidad... se trata de una profesión que se ha convertido en imprescindible. ¿Se nota eso en el salario medio de los maquilladores profesionales en España? Hacemos un repaso a su sueldo en 2025.

El salario de un maquillador o maquilladora en España

Aunque todo depende varios factores que vamos a explorar a continuación, el salario medio de un maquillador o maquilladora profesional en España en 2025 se sitúa alrededor de los 22.000 euros brutos anuales, lo que equivale a unos 1.200 euros netos mensuales.

Es una cifra que puede variar entre rangos muy amplios, ya que la especialización es muy importante. Por ejemplo, en cine y televisión el salario medio suele ser más alto, aunque también depende del tipo de empresa o cliente, de la localización donde se realice...

Sin embargo, sin contar con casos excepcionales en lo que a grandes empresas del cine o televisión se refiere, los salarios de los maquilladores y maquilladoras más habituales se sitúan entre los 20.000 y los 23.000 euros brutos anuales.

La experiencia también es un grado, ya que entre las maquilladoras más experimentadas en diferentes campos (sobre todo en sectores artísticos y de moda) los salarios pueden ser unos 29.000 euros brutos anuales, superando los 1.500 euros netos mensuales. Pero los perfiles menos experimentados cobran menos.

También hay puestos de mayor responsabilidad con otras funciones, como la de asesoramiento o creación de diferentes looks desde cero, en cuyo caso el salario medio también podría verse modificado. Pero estos son los casos menos habituales.

Para poder ejercer como profesional del maquillaje en España no es necesario tener una formación específica, pero sí se recomienda la realización de cursos específicos o completar el grado medio o superior como Técnico en estética y maquillaje.