Cuánto cobra Manuel Manrique, presidente de Sacyr: el directivo mejor pagado del Ibex 35

El presidente ejecutivo de Sacyr, Manuel Manrique, se ha convertido en el directivo mejor pagado del Ibex 35 gracias a la retribución que percibe desde 2025: 32,6 millones de euros en total, según la información remitida por la compañía y recopilada por la prensa económica especializada.

Esta cifra lo sitúa por encima de otros grandes nombres del selectivo, como Ana Botín (Santander), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) u Óscar García Maceiras (Inditex), que se quedan claramente por debajo de ese listón salarial.

El salario de Manuel Manrique

El aumento en la remuneración de Manrique en estos últimos años no es casual, sino el resultado de un potente plan de incentivos a largo plazo ligado al plan estratégico de Sacyr. Hasta 2024, su sueldo total se movía en el entorno de los 6,7 millones de euros anuales.

Sin embargo, este plan de retribución variable hace que su compensación se haya disparado más de un 380%. Ese diseño es habitual en la alta dirección de estas empresas: varios años de objetivos acumulados, seguidos de un pago extraordinario en acciones y metálico si se cumplen las metas marcadas por el consejo.

La retribución de 32,6 millones se desglosa en dos grandes bloques: 12,43 millones de euros en efectivo y unos 20,1 millones como beneficio bruto de las acciones que recibe el directivo. Dentro de este último paquete destacan las 4,78 millones de acciones de Sacyr, valoradas a 3,83 euros por título, y un bonus plurianual adicional.

Estos incentivos están ligados a hitos como la revalorización mínima del 75% en bolsa durante el periodo, la reducción de deuda y el cumplimiento de determinados objetivos de sostenibilidad, en línea con la política de remuneraciones aprobada por la junta.

Que Manrique lidere el ranking salarial del Ibex 35 también tiene una lectura simbólica: Sacyr, una compañía de infraestructuras de tamaño medio frente a gigantes bancarios o energéticos, coloca a su primer ejecutivo por encima de los sueldos de las grandes multinacionales del índice.

Esa imagen contrasta con el salario medio de la plantilla, situado en torno a los 52.000 euros, lo que alimenta el debate sobre la gobernanza y la justicia retributiva en este tipo de empresas.