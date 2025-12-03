¿Cuánto cobra un mago? Este es su sueldo en España en 2025

¿A quién no le gusta un poco de magia? El misterio, la incertidumbre, todos esos elementos que hacen que lo imposible se ponga al alcance de nuestras manos. Pero, ¿cuánto cobra realmente un mago profesional a día de hoy?

Obviamente, como artistas la realidad es que la vida económica de un mago fluctúa constantemente. Hay que considerar que la gran mayoría son trabajadores autónomos y que dependen de festividades en las que se aumenta su necesidad, con bolos que se mueven entre los 150 y 1.500 euros por actuación.

Dicho esto, todo tiene unos comienzos, y es que en el caso de los magos amateur suelen contar con un sueldo anual de entre 8.000 y 15.000 euros brutos, lo que mensualmente es un promedio de unos 670 a 1.250 euros brutos.

Con una situación algo más estable y siendo ya contratado para eventos como comuniones, fiestas de empresa y similares, el sueldo anual asciende hasta los 18.000 a 35.000 euros brutos. Mensualmente, esto se traduce en 1.500 a 2.900 euros brutos al mes.

En el siguiente nivel están ya los magos con reconocimiento, que aparecen en giras, teatros y similares. Aquí, el sueldo anual asciende hasta el rango de los 40.000 a 90.000 euros brutos, lo que supone un salario de 3.300 a 7.500 euros brutos al mes.

En última instancia están los magos del máximo reconocimiento posible; en estos casos, las cifras alcanzan valores de 100.000 euros y hasta 300.000 euros brutos al año. Esto implica que mensualmente se pueden embolsar de 8.300 a 25.000 euros brutos.

Es importante que quede muy claro que alcanzar el rango de mayor reconocimiento en el mundo de los magos es una tarea extremadamente compleja, y solo muy pocos lo acaban logrando. No obstante, es obvio que la compensación es muy jugosa en este caso.

¿Qué te parece la actual situación económica de los magos? ¿Son las cifras que esperabas o existe algún dato que te sorprenda? No es nada fácil ganarse la vida en un campo como este, y es que detrás de cada número existen muchas horas de trabajo duro y sacrificio.