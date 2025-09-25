¿Cuánto cobra un locutor de radio en España? Este es su sueldo en 2025

Los locutores de radio ocupan una de las profesiones más tradicionales en lo que fue la revolución de la información en su momento. Pero con tantos medios disponibles para estar al tanto de todo hoy en día, ¿cuánto cobra actualmente un locutor de radio?

Esto es lo que debes saber acerca del sueldo de un locutor de radio

Lo primero es diferenciar que mayormente existen dos tipos de locutores de radio: aquellos que trabajan de forma asalariada, y los que actúan en campañas específicas bajo un modelo autónomo e independiente.

Para un locutor de radio asalariado en una cadena media y con cierta experiencia, se estima que el sueldo promedio anual es de unos 27.650 euros brutos, lo que al mes podría dejar alrededor de 1.500 euros netos.

En tal sentido, hay datos que muestran que 4 de cada 5 locutores de radio empleados cuenta con sueldos que oscilan entre los 1.397 y los 2.781 euros brutos al mes, con variaciones que pueden deberse a experiencia, responsabilidades y demás complementos de tipo.

A nivel autónomo lógicamente medir los ingresos se complica; no obstante, por intervenciones de hasta medio minuto suele haber tarifas que se mueven entre los 40 y los 120 euros. Pero hay mucho más a considerar.

Otra clase de proyectos autónomos con mayor entidad en radio pueden generar ingresos de entre 100 y 360 euros, además de que locuciones específicas para otras plataformas como TV, redes sociales y más pueden implicar todavía una mayor retribución.

Por lo general, considerando todos estos datos, se cree que los locutores afiliados a medios específicos se mueven entre los 1.500 y los 2.500 euros brutos al mes. Los autónomos, por su parte, dependen enteramente de los proyectos que puedan sacar adelante.

¿Qué te parecen las condiciones de los locutores de radio sabiendo todo esto? ¿Consideras que aspiran a sueldos justos o crees que merecen cobrar más considerando la labora informativa tan importante que llevan a cabo?