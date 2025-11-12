¿Cuánto cobra un kiosquero en España? Este es su sueldo en 2025

Cuando la prensa funcionaba sobre todo en papel, los kioscos eran un centro de compra al que muchísimas personas acudían diariamente. Ahora que los tiempos han cambiado y todo el mundo se ha digitalizado, ¿cuánto cobra realmente un kiosquero?

Así es el sueldo de un kiosquero en pleno 2025

Para comenzar, es importante hacer la distinción entre que existen kiosqueros asalariados y otros que trabajan de manera autónoma. Asimismo, en ambos casos es clave determinar dónde trabaja exactamente el kiosquero en cuestión.

Si uno se fija en los kiosqueros asalariados que trabajan en barrios de un tránsito estándar, lo habitual es que se cuente con un salario anual bruto situado entre los 14.000 y 18.000 euros, lo que mensualmente deja una paga de 1.165 a 1.500 euros brutos.

Por otro lado, si el kiosquero en cuestión trabaja en zonas en las que existe un tráfico constante de personas, el salario de este asciende hasta el rango de los 18.000-22.000 euros brutos al año. Esto implica que mensualmente se recibe una paga de entre 1.500 y 1.800 euros brutos.

Pero, ¿y si el kiosquero trabaja en calidad de autónomo? Lógicamente, es muy diferente percibir una paga por el trabajo de dependiente de kiosco que ser el máximo encargado de todo ello. Y obviamente esto implica un suelo más bajo y a su vez un techo más alto.

En zonas donde no hay mucho tránsito de personas, el salario bruto anual de un kiosquero autónomo se sitúa entre los 30.000 y los 45.000 euros. No obstante, son tantos los gastos que en términos netos esto nos deja entre 10.000 y 15.000 euros al año.

Para que la profesión de kiosquero autónomo sea más rentable es necesario ubicarse en zonas de mucho tránsito; de esta forma, las ganancias brutas anuales pasan al rango de los 50.000 a 80.000 euros, lo que al final deja un sueldo neto de entre 20.000 y 30.000 euros anuales.

¿Qué te parece el salario de los kiosqueros en pleno 2025? Lógicamente antaño su posición económica era una mucho más estable dada la dependencia de los clientes en el día a día. Aun así, sigue siendo un trabajo que claramente da un rendimiento aceptable en condiciones adecuadas.