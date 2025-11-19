SALARIO
¿Cuánto cobra un jugador profesional de tenis de mesa? Este es su sueldo en 2025
Si quieres dedicarte al tenis de mesa, debes conocer la realidad económica del sector
El tenis de mesa es uno de los deportes más intensos que uno se puede encontrar; pocos deportes requieren de una combinación tan elevada de agilidad y reflejos, lo que hace que estar entre los mejores sea complicado. Dicho esto, ¿cuánto cobran los jugadores de tenis de mesa?
Esto es lo que cobra un jugador de tenis de mesa
Obviamente, en un deporte no tan popular como los tradicionales fútbol y baloncesto, los sueldos no son tan elevados de manera general. De hecho, hay muchos jugadores que se dedican de manera profesional al tenis de mesa que no pueden vivir de ello íntegramente.
Esencialmente, para poder 'dedicarse' puramente al tenis de mesa profesional uno debe consolidarse aproximadamente en el top 250 del mundo, de lo contrario, lo general es hallar sueldos de unos 10 mil euros brutos anuales que deben complementarse con otras actividades profesionales.
A partir del rango 250 en adelante, es más habitual encontrar salarios que se muevan entre los 12 mil y los 15 mil euros brutos al año, además de que hay que sumar a ello otras bonificaciones de temporada. No son salarios elevados ni mucho más, pero sí más viables.
Irrumpiendo en el tramo de los jugadores clasificados entre las posiciones 100 y 150 del mundo de tenis de mesa, los salarios escalan hasta los 25 mil y 30 mil euros brutos. Es decir, en este punto profesional es ya cuando uno puede empezar a vivir con algo más de comodidad.
Los jugadores de tenis de mesa que se consideran de alto nivel, y que por lo tanto ocupan las 50 mejores posiciones del mundo, pueden percibir salarios de entre 40 mil y 50 mil euros brutos al año o incluso más dependiendo de su desempeño.
En última instancia, si consideramos las superestrellas del mundo del tenis de mesa en competiciones como la liga China o ligas europeas destacadas como la francesa o la alemana, los sueldos pueden ir todavía más allá.
En definitiva, el tenis de mesa es un deporte del que es complicado vivir si uno no logra convertirse en uno de los mejores jugadores del panorama. Así que ya sabes, te va a tocar sudar la gota gorda.
