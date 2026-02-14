SALARIOS
¿Cuánto cobra un intérprete en España en 2026? Salario medio y funciones
Hacemos un repaso por el sueldo medio de un intérprete profesional en España en el año 2026.
El intérprete profesional actúa como puente lingüístico en tiempo real, transmitiendo mensajes complejos de un idioma a otro tratando de mantener la precisión, el tono y los matices. Su trabajo resulta crucial en conferencias internacionales, juicios, eventos corporativos y medios, ¿cuál es su salario medio en España actualmente?
El salario medio bruto anual de un intérprete en España oscila entre los 24.000 y los 36.000 euros, equivalente a 1.410 euros netos mensuales o 12-21 euros brutos/hora para los autónomos. Los recién llegados navegan por rangos iniciales que parten de un sueldo menor, mientras que los expertos en conferencias simultáneas escalan hasta los 40.000-55.000 euros.
Ciudades como Madrid y Barcelona inflan las cifras del salario medio alrededor de un 20% gracias a eventos de la Unión Europea y otros encuentros multinacionales, donde los autónomos suelen alcanzar cifras muy altas por su jornada completa, pero son casos excepcionales y puntuales.
Comparado internacionalmente, España queda rezagada: entre un 40 y un 60% por debajo de Estados Unidos o Alemania y Suiza, donde los congresos más premium y los presupuestos públicos elevan bastante el sueldo medio, aunque hay que tener en cuenta que es una profesión con mucha presencia de autónomos.
La especialización también es importante para el sueldo medio de un intérprete: la interpretación simultánea, idiomas exóticos como el chino mandarín o la interpretación en contextos médicos o jurídicos aumentan mucho las cifras, mientras certificaciones AIIC o listas UE abren puertas a bonus anuales.
Para poder ejercer como intérprete en España, la base es un Grado en Traducción e Interpretación, que puede complementarse con diferentes Másters. En los últimos años, la demanda de intérpretes ha aumentado debido a la proliferación de eventos virtuales, aunque continúa siendo una profesión con mucha presencia freelance.
- Pedrerol, obligado a frenar el enfrentamiento entre José Luis Sánchez y Lobo Carrasco por Lamine Yamal
- Feliciano López, extenista de 44 años, sin filtros sobre España: 'Hace 10 años vivíamos en un país mejor
- Sarah Santaolalla rechaza las disculpas de Pablo Motos en 'El Hormiguero': 'Es una agresión sin límites
- Las medidas de Milei que han enfurecido a los argentinos: Hasta 12 horas de jornada laboral, sueldo en especias y despidos 'gratis'
- Comprobar Euromillones de hoy: resultados del viernes 13 de febrero de 2026
- Iker Jiménez responde a Pedro Sánchez tras mencionarle en el Congreso: 'A lo mejor no le están asesorando bien
- Precio del euríbor hoy, 11 de febrero de 2026: la cuota preocupa a los hipotecados
- Sarah Santaolalla responde a 'El Hormiguero' después de 'humillarla' en directo: 'No eran hormigas, eran ratas