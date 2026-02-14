¿Cuánto cobra un intérprete en España en 2026? Salario medio y funciones

El intérprete profesional actúa como puente lingüístico en tiempo real, transmitiendo mensajes complejos de un idioma a otro tratando de mantener la precisión, el tono y los matices. Su trabajo resulta crucial en conferencias internacionales, juicios, eventos corporativos y medios, ¿cuál es su salario medio en España actualmente?

El salario medio bruto anual de un intérprete en España oscila entre los 24.000 y los 36.000 euros, equivalente a 1.410 euros netos mensuales o 12-21 euros brutos/hora para los autónomos. Los recién llegados navegan por rangos iniciales que parten de un sueldo menor, mientras que los expertos en conferencias simultáneas escalan hasta los 40.000-55.000 euros.

Ciudades como Madrid y Barcelona inflan las cifras del salario medio alrededor de un 20% gracias a eventos de la Unión Europea y otros encuentros multinacionales, donde los autónomos suelen alcanzar cifras muy altas por su jornada completa, pero son casos excepcionales y puntuales.

Comparado internacionalmente, España queda rezagada: entre un 40 y un 60% por debajo de Estados Unidos o Alemania y Suiza, donde los congresos más premium y los presupuestos públicos elevan bastante el sueldo medio, aunque hay que tener en cuenta que es una profesión con mucha presencia de autónomos.

La especialización también es importante para el sueldo medio de un intérprete: la interpretación simultánea, idiomas exóticos como el chino mandarín o la interpretación en contextos médicos o jurídicos aumentan mucho las cifras, mientras certificaciones AIIC o listas UE abren puertas a bonus anuales.

Para poder ejercer como intérprete en España, la base es un Grado en Traducción e Interpretación, que puede complementarse con diferentes Másters. En los últimos años, la demanda de intérpretes ha aumentado debido a la proliferación de eventos virtuales, aunque continúa siendo una profesión con mucha presencia freelance.