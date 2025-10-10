¿Cuánto cobra un ilustrador digital en España en 2025? Sueldo medio y bonificaciones

Sus habilidades artísticas, conocimientos técnicos y manejo de diferentes herramientas no se ponen en duda, considerándose una pieza fundamental en campos como la publicidad, el marketing o el entretenimiento. ¿Cuál es el sueldo de un ilustrador digital en España? Lo comprobamos.

El salario medio de un ilustrador digital

Existen multitud de variables que pueden modificar el sueldo medio de un ilustrador digital en España, por lo que la media se sitúa entre los 16.000 euros y los casi 40.000 euros brutos anuales. Factores como la experiencia, tipos de empresas, el convenio y más pueden variarlo.

La media aproximada de sueldo de un ilustrador digital se encuentra en los 23.500 euros brutos anuales, dependiendo de cuál sea el convenio de artes gráficas al que pertenezca el trabajo. Además, dependiendo de la empresa y la importancia del puesto, el salario puede aumentar o disminuir.

También influye la localización, ya que los puestos mejor pagados como ilustrador en España se encuentran en Madrid y Barcelona, como suele ser habitual, y la experiencia también es un grado que suele ampliar o disminuir el salario percibido.

Hay que tener en cuenta que también existen multitud de ilustradores autónomos en España, lo que varía por completo su salario, y muchas empresas no tienen en nómina este perfil porque suelen optar por estas agencias o profesionales externos.

En el mundo de la publicidad, el marketing, los videojuegos y el entretenimiento en general, los sueldos de un ilustrador digital también pueden aumentar, ya que sus labores suelen ser más relevantes. Los diseños y los conceptos visuales también pueden ser pagados aparte o como parte de alguna bonificación.

Para poder ejercer como ilustrador digital es necesario contar con habilidades artísticas, dominio del dibujo y la composición, además de un amplio conocimiento técnico y manejo avanzado de programas como Adobe Photoshop, entre otros.