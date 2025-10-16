¿Cuánto cobra un herrero en España? Este es su sueldo en 2025

La profesión de herrero es una de las más tradicionales que se recuerdan actualmente, pero lógicamente habiendo dejado atrás la época medieval y sobre todo a raíz de un fuerte proceso de industrialización, esta ha quedado en un muy claro segundo plano. Entonces, ¿cuánto cobra realmente hoy en día un herrero?

Para considerar adecuadamente el salario de un herrero en España, hay que tener en cuenta que son dos factores clave los que determinan las ganancias de cada profesional: la zona en la que se ejerce la actividad profesional y también la experiencia individual.

En tal sentido, datos de plataformas tales que Jobted o ProsFy, apuntan que aquellos que trabajan como herrero en zonas poco competitivas suelen ingresar entre 1.300 y 1.800 euros brutos al mes. Lo mismo ocurre con los herreros de poca experiencia. Esto, en última instancia, nos lleva a sueldos anuales de entre 15.600 y 21.600 euros brutos.

En el siguiente tramo profesional, delimitado mayormente por herreros que cuentan con una experiencia 'media', las estimaciones mensuales crecen hasta el rango de los 1.800/2.300 euros brutos. Esto implica un salto anual en el que se ganan entre 21.600 y 27.600 euros brutos.

En última instancia, encontramos los herreros que responden a zonas de la más alta competitividad o que cuentan con muchas responsabilidades dada su experiencia. En estos casos, el sueldo bruto mensual puede alcanzar los 2.500 euros al mes y dispararse hasta los 3.500 euros, lo que deja una estimación anual de 30 mil a 42 mil euros brutos.

Considerando todos estos números, se estima que a nivel nacional el sueldo promedio de un herrero es de 25.070 euros brutos al año, que supone un mensual de alrededor de 2.089 euros brutos. Es decir, la mayoría de herreros se encuentra en el nivel 'medio'.

Obviamente, también hay que considerar que existen posiciones distintas en el campo del herrero, como aquellos que se distinguen en calidad de 'herreros y forjadores' o los que remiten a 'oficial-herrero', entre otros. Distinciones que remiten a la experiencia de cada individual en la mayoría de casos.

Y esto es todo lo que debes considerar a día de hoy acerca de las condiciones económicas de un herrero en España. ¿Te parece lo suficientemente atractivo o no te acaba de convencer el contexto?